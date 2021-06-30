Алмазэргиэнбанк: Изменение ЦБ ключевой ставки не повлияет на условия «Программы 9,95»

В 2021 году Центральный банк дважды повысил ключевую ставку – последнее изменение произошло 11 июня. Показатель составил 5,5% годовых, что является максимальным значением с 18 июня прошлого года. Как отметили в Алмазэргиэнбанке, изменение ставки не отразится на условиях кредитования микробизнеса по «Программе 9,95».

«Ряд льготных программ в России действительно привязан к ключевой ставке. Соответственно, высказывается мнение, что в случае дальнейшего повышения показателя стоимость льготного кредита сравняется с рыночной. Однако по «Программе 9,95» установлена фиксированная ставка, основные условия продукта утверждены в постановлении Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764. АЭБ находится в постоянном контакте с клиентами из корпоративного блока, как действующими, так и потенциальными. Мы понимаем, что важна доступность финансовых ресурсов для субъектов бизнеса в условиях, когда ощутимы последствия локдауна и действующих на сегодняшний день ограничений», — сообщил кредитный продуктолог управления маркетинга и развития продуктов департамента корпоративного бизнеса Алмазэргиэнбанка Евгений Павлов.

Возможность воспользоваться льготной программой кредитования по ставке 9,95% годовых в АЭБ у представителей микробизнеса появилась в июле 2020 года. Данная мера поддержки предпринимателей является государственной и реализуется совместно с Министерством экономического развития РФ.

Льготный кредит по программе 9,95% для микробизнеса — действенный инструмент государственной поддержки и направлен на стимулирование дальнейшего развития бизнеса в категории «микропредприятий». Заемщик может оформить кредит на сумму до 5 млн рублей и сроком: до 5 лет на инвестиционные цели, а также до 3 лет на пополнение оборотных средств.

К преимуществам предложения относятся более высокая скорость рассмотрения заявок и принятия окончательного решения по одобрению кредита, который можно получить единовременно или как невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи.

Чтобы стать заемщиком в рамках данной программы, субъекту микробизнеса из Якутии необходимо быть зарегистрированным в едином реестре МСП на сайте https://rmsp.nalog.ru. Кроме того, заемщик должен подпадать под следующие критерии:

• индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью либо акционерное общество с доходом от предпринимательской деятельности не превышающим 120 млн рублей, относящийся к категории «микропредприятия»;

возраст заемщика для ИП:

-для женщин — 23-65 лет — на дату получения кредита;

— для мужчин — 27-65 лет на дату получения кредита (за исключением случаев, когда до 27 лет имеется военный билет);

• наличие постоянной/временной регистрации у физических лиц-учредителей заемщика на территории РФ со сроком окончания не менее срока кредитования;

• срок осуществления бизнеса заемщиком по основному виду деятельности не менее 24 месяцев;

• заемщик не является негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг.

В выдаче льготного кредита будет отказано, если заемщик осуществляет следующие виды деятельности:

деятельность ломбардов;

игорный бизнес;

деятельность кредитных потребительских кооперативов.

Добавим, что при сроке кредита до 2 лет обеспечением по кредиту для юридических лиц послужат поручительство конечных бенефициаров — физических лиц, имеющих возможность оказывать существенное влияние на деятельность заемщика и поручительство единоличного исполнительного органа. В свою очередь, обеспечением по кредиту для индивидуальных предпринимателей является поручительство одного из членов семьи заемщика или третьего лица.

Оставить заявку на кредит по программе 9,95% вы можете на сайте: https://credit-business.albank.ru

Подробную консультацию по продукту и другим льготным кредитам для субъектов микробизнеса можно получить у специалистов офиса АЭБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Якутске по адресу пр. Ленина, 1, а также в отделениях в районах республики и у операторов бесплатной круглосуточной горячей линии АЭБ по номерам: 88001003422 и 8(4112)342222.