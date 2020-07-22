22.07.2020
18:11
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Финансы

Алмазэргиэнбанк и мультисервис «Клик Сервис» стали партнерами


Алмазэргиэнбанк и цифровая онлайн-платформа «Клик Сервис» заявили о сотрудничестве. Теперь клиенты АЭБ получат доступ к дополнительным онлайн-сервисам нового партнера банка. 
Клиентам Алмазэргиэнбанка станут доступны несколько сервисов:
— дизайн интерьера и обустройство жилья;
— юридические консультации;
— телемедицина;
— сервис «Карьерный консультант».
Данный формат очень актуален в настоящее время, так как предлагает оперативное решение многих важных вопросов в один клик, не выходя из дома. Ознакомьтесь с сервисами платформы «Клик Сервис» по ссылке: https://clickservice.com/.
«Мы уверены, что данный сервис станет помощником для наших клиентов, так как решает множество задач. Простая регистрация, наличие личного кабинета и широкий спектр услуг – это главное преимущество онлайн-платформы. Надеемся, что клиенты оценят сервис и станут его постоянными пользователями. Как известно, новые технологии значительно упрощают нашу с вами жизнь, дают больше свободного времени, чтобы наслаждаться прекрасными моментами в кругу близких», — сообщила руководитель группы по работе с партнерами управления розничного бизнеса департамента розничного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Валентина Михайлова. 
«Сотрудничество с регионами —  одно из наших ключевых и приоритетных направлений. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО – крупнейший банк Республики Саха (Якутия). Мы искренне считаем, что вместе сможем улучшить качество жизни якутян, с помощью продуктивных и полезных услуг, решающих множество задач в различных, актуальных направлениях для населения региона», — подчеркнул генеральный директор «Клик Сервис» Алексей Барташов.

Источник: АКБ "Алмазэргиэнбанк"
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