Алмазэргиэнбанк и мультисервис «Клик Сервис» стали партнерами



Алмазэргиэнбанк и цифровая онлайн-платформа «Клик Сервис» заявили о сотрудничестве. Теперь клиенты АЭБ получат доступ к дополнительным онлайн-сервисам нового партнера банка.

Клиентам Алмазэргиэнбанка станут доступны несколько сервисов:

— дизайн интерьера и обустройство жилья;

— юридические консультации;

— телемедицина;

— сервис «Карьерный консультант».

Данный формат очень актуален в настоящее время, так как предлагает оперативное решение многих важных вопросов в один клик, не выходя из дома. Ознакомьтесь с сервисами платформы «Клик Сервис» по ссылке: https://clickservice.com/.

«Мы уверены, что данный сервис станет помощником для наших клиентов, так как решает множество задач. Простая регистрация, наличие личного кабинета и широкий спектр услуг – это главное преимущество онлайн-платформы. Надеемся, что клиенты оценят сервис и станут его постоянными пользователями. Как известно, новые технологии значительно упрощают нашу с вами жизнь, дают больше свободного времени, чтобы наслаждаться прекрасными моментами в кругу близких», — сообщила руководитель группы по работе с партнерами управления розничного бизнеса департамента розничного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Валентина Михайлова.

«Сотрудничество с регионами — одно из наших ключевых и приоритетных направлений. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО – крупнейший банк Республики Саха (Якутия). Мы искренне считаем, что вместе сможем улучшить качество жизни якутян, с помощью продуктивных и полезных услуг, решающих множество задач в различных, актуальных направлениях для населения региона», — подчеркнул генеральный директор «Клик Сервис» Алексей Барташов.