Алмазэргиэнбанк дарит бесплатное обслуживание кредитной карты

В преддверии своего дня рождения АЭБ дарит всем бесплатное обслуживание по кредитным картам Visa Gold и Visa Classic.

Скорее оформляйте кредитную карту премиального уровня Visa Gold от Алмазэргиэнбанка и получите бесплатное обслуживание на весь срок действия карты!

«В свой день рождения подарки делаем мы – это наша хорошая, давно устоявшаяся традиция в банке. Накануне 28-й годовщины со дня образования АЭБ мы запустили для наших клиентов несколько интересных и выгодных акций с простейшими условиями. Так, у нас начался новогодний супер-розыгрыш денежных призов для всех держателей Карт жителя Якутии. Также мы подготовили спецпредложение по кредитной карте – бесплатное обслуживание. Если оформить карту в течение декабря-января, то обслуживание на весь период ее действия будет стоить – ноль рублей, в том числе у премиальной Visa Gold, без каких либо дополнительных условий», — сообщил заместитель начальника управления маркетинга и розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Руслан Окороков.

Он отметил, что у кредитных карт АЭБ грейс-период, то есть без процентов, составляет комфортные до 50 дней. «Для наших кредиток мы установили до 50 дней без процентов – такой период был выбран как наиболее предпочтительный для клиентов и безопасный, исходя из данных нашей аналитики», — пояснил Руслан.

«Если в беспроцентный период оплатить задолженность все же не получится, то не стоит переживать: в АЭБ действует одна из самых низких годовых ставок по кредитной карте», — подчеркнул представитель ведущего регионального банка.

У кредитных карт Visa от Алмазэргиэнбанка три приятных бонуса:

1) Первое снятие наличных в банкомате АЭБ бесплатно.

2) Пониженная фиксированная ставка для всех категорий клиентов.

3) Максимальный лимит – до 500 000 рублей.

Предложение действует до 31 января 2022 года.

Для оформления карты потребуется два документа – о подтверждении дохода за последние 12 месяцев и паспорт. Карту можно оформить в любом офисе по обслуживанию физлиц.

Вы также вы можете подать онлайн-заявку на открытие кредитки на сайте банка по ссылке https://clck.ru/Z69UW , с вами свяжется менеджер АЭБ.