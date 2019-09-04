Алло, мы ищем директора

В Якутии объявлен открытый конкурс на замещение вакансий директоров Театра оперы и балета и Национального художественного музея.

Принять участие в конкурсах может любой гражданин России. Желающие возглавить Национальный художественный музей или Государственный театр оперы и балета могут до 8 сентября подать заявки через портал «Команда Республики Саха (Якутия)» — komanda.sakha.gov.ru. Предполагается, что через эту систему, организованную Высшей школой инновационного менеджмента, будут определяться руководители крупных государственных учреждений всех отраслей.

Министерство культуры и духовного развития Якутии рассчитывает, что во главе двух учреждений встанут профессиональные и подготовленные управленцы. При этом в ведомстве допускают, что в числе претендентов на должности директоров Театра оперы и балета и Художественного музея могут быть не только представители республики. Главный показатель здесь – компетентность и желание работать.

«Надеемся, что активность проявят претенденты с опытом работы на руководящих должностях. Театр оперы и балета и Национальный художественный музей входят в перечень особо ценных учреждений, поскольку их фонды определяют национальное достояние. Поэтому необходимо, чтобы ими управляли люди, знающие специфику нашего региона и стремящиеся сохранить важные для развития нашей отрасли традиции», – сообщил первый заместитель министра культуры и духовного развития региона Владислав Левочкин.

Все соискатели, которые не пройдут отбор, получат детализированную программу своего дальнейшего развития и войдут в кадровый резерв.

В конкурсную комиссию входят представители правительства региона, профильного ведомства, Высшей школы инновационного менеджмента и приглашенные эксперты из федеральных учреждений культуры.

По вопросам работы конкурсной комиссии можно обратиться по тел.: 8 (4112) 50 63 06, StruchkovNV@sakha.gov.ru.

Подать заявку на замещение вакантной должности директора автономного учреждения «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона» — https://komanda.sakha.gov.ru/ru-RU/tracking/default/view/1

Подать заявку на замещение вакантной должности генерального директора государственного бюджетного учреждения Государственный музейный художественный комплекс «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)» — https://komanda.sakha.gov.ru/ru-RU/tracking/default/view/2