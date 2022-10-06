Аллею с динозаврами Александра Файзеля откроют в Якутске

8 октября ждем жителей и гостей Якутска в 15:00 на торжественный финал всероссийского конкурса мини-скульптур «Мой Сунтаврик», посвященный памяти Александра ФАЙЗЕЛЯ в парке «Урдэл».

Это прекрасная БЕСПЛАТНАЯ возможность увидеть отреставрированных динозавров Александра Фейзеля, посмотреть выставку лучших работ конкурса — мастеров лепки из Якутска, Магадана. Чукотки, Красноярска, Амурской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Секретов раскрывать не будем, приходите и удивитесь сами! Кроме выставки, вас ожидают игры, викторина, фотосессия с динозавром и, конечно, награждение победителей конкурса «Мой Сунтаврик». Культурное событие в рамках проекта научно-популярного киномарафона «Мой личный дракон» состоится на сопке Любви — в парке активного отдыха «Урдэл».

В рамках творческого праздника в «Урдэле» состоится открытие Аллеи имени Александра Файзеля. Александр — самобытный скульптур, трагически ушедший из жизни в этом году. Конкурс «Мой Сунтаврик» — как продолжение традиций мастера и как дань памяти талантливому якутчанину. Аллея его имени — знак уважения и восхищения талантом скульптора.

Не пропустите 8 октября в 15:00! Напоминаем, события пройдут бесплатно для посетителей в «Парке активного отдыха Урдэл». Справки по телефону: 8-961-868-46-64

Всероссийский конкурс мини-скульптур «Мой Сунтаврик» проходит в рамках проекта «Научно-популярный киномарафон «Мой личный дракон»», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.