Аллаиховский район получит поддержку для увеличения поголовья оленей

В Аллаиховском районе начали восстанавливать поголовье оленей, которое было утрачено в 90-е годы. Благодаря господдержке завезли оленей из других районов, сейчас поголовье составляет свыше 2 тысяч. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев по итогам совещания по развитию сельского хозяйства района 26 июля.

«Несколько лет назад поголовье оленей, которое здесь в советское время достигало 24 тысяч, было практически обнулено. В позапрошлом году мы приняли ряд решений по возрождению оленеводства в Аллаиховском районе, сейчас поголовье составляет свыше двух тысяч. Перед Минсельхозом поставлена задача помочь району с покупкой племенных оленей в других районах, чтобы здесь было три полноценных стада», — отметил глава Якутии.

Оленеводством в районе занимаются две родовые общины – «Илкан» и «Берелех», общее количество голов оленей составляет 2550.

В 2020 году общине «Илкан» села Оленегорск возместили расходы по поставке 47 оленей из Усть-Янского района. В декабре 2021 года также поставили полноценное стадо в 1200 оленей из Нижнеколымского района СПК КРО «Турваургин». 80% от стоимости оленей субсидировал республиканский Минсельхоз.

В этом году ООО КРО «Берелех» так же возместили 80% расходов на приобретение 800 оленей.

По словам главы республики, правительство продолжит поддерживать это направление и в дальнейшем поможет обеспечить подготовку кадров и техническое оснащение.

«В дальнейшем планируется приобретение и поставка оленей из Нижнеколымского и Усть-Янского районо, так как соседние районы показывают неплохие производственные показатели по увеличению поголовья оленей. Прорабатывается вопрос приобретения и завоз оленей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Также будет решён вопрос с субсидированием заработных плат оленеводам. Аллаиховский район будет участвовать в программе субсидирования впервые, поскольку статданные о наличии оленей в хозяйствах по району появились в начале текущего года», — сказал замминистра сельского хозяйства Прокопий Николаев.

Отметим, в этом году объём финансирования Аллаиховского района по госпрограмме развития сельского хозяйства по сравнению с прошлым годом увеличен с 24 до 33 млн рублей. Речь идёт о господдержке на приобретение оленей, строительство сельхозобъектов, промышленный вылов рыбы и ветеринарные мероприятия.