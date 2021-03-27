Алла Самойлова: ЯГТИК обратится в полицию из-за фейковых новостей о вбросах бюллетеней

Досрочные выборы главы городского округа «город Якутск» проходят в штатном порядке, грубых нарушений, способных повлиять на ход голосования нет. Публикуемые в социальных сетях и интернет-мессенджерах сообщения о якобы готовящихся «вбросах» бюллетеней носят ложный характер, информация о них будет передана в правоохранительные органы. Об этом сообщила председатель городской избирательной комиссии Алла Самойлова.

«Избирательной комиссией городского округа «город Якутск» ведется непрерывный мониторинг сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования. В том числе, это касается и сообщений, размещаемых в социальных сетях. Была проведена работа и по сообщениям, авторы которых утверждали, что в отдельных УИКах готовятся так называемые «вбросы» бюллетеней в пользу одного из кандидатов. Эта информация оказалась полностью ложной, не имеющей отношения к действительности. В ближайшее время мы направим материалы по этим публикациям в правоохранительные органы. В целом же, выборы проходят в штатном порядке, нарушений, которые бы могли говорить о признании итогов голосования на том или ином участке недействительными, нет», — отметила Алла Самойлова.

Председатель избиркома призвала представителей зарегистрированных кандидатов, политических партий и общественных объединений, а также просто неравнодушных жителей города сообщать в комиссию о любых фактах воспрепятствования процедуре голосования.