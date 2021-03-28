Алла Самойлова: Лучшую явку демонстрируют участки в центральной части Якутска и пригородные села

По состоянию на 18.00 в досрочных выборах главы города Якутска приняли участие 75 тысяч избирателей, что составляет 38% от числа избирателей, включенных в список, сообщила председатель ЯГТИК Алла Самойлова сразу по завершении голосования на досрочных выборах главы города Якутска.

«Конечно, это число увеличится, когда мы будем подводить итоги явки на 20.00. В настоящее время все 122 УИК подводят итоги голосования. В настоящее время погашены избирательные бюллетени, участковые комиссии работают со списками избирателей, будут вскрываться сейф-пакеты, стационарные и переносные ящики для голосования», — прокомментировала Алла Самойлова.

По её словам, первые протоколы с избирательных участков будут переданы в Окружную администрацию, в ЯГТИК, около 22.00-23.00.

За ходом выборов в течение трёх дней голосования наблюдали более 500 человек. Это наблюдатели от кандидатов и политических партий, а также члены комиссии с правом совещательного голоса. Они могут получить на участках протоколы итогов голосования, число голосов, поданных за кандидатов.

Активнее всего голосовали избиратели на участки в центре города, менее активно – на участках в районе ГРЭС, 17 квартала.

«Очень хорошо голосуют пригороды», — так охарактеризовала явку на участках в разных частях городского округа Алла Георгиевна.

Алла Самойлова также прокомментировала информацию, появившуюся в телеграм-каналах об аномально высокой явке на нескольких участках, а именно, под 100%.

«Это объяснимо, у нас есть 4 таких участка по месту временного пребывания избирателей. Сколько человек находится в социальном учреждении, столько и проголосовало. Это участки №813, 818, 819 и 820», — разъяснила председатель ЯГТИК.

Голосование на участках в районе Студгородка СВФУ также традиционно показывает высокий процент явки, список избирателей формируется в основном из студентов вуза.

Число избирателей, проголосовавших на дому в этом году не очень высокое, однако все заявки, поступившие в адрес УИКов удовлетворены: «В это число входят лица, изъявившие желание проголосовать на дому, а также находящиеся в лечебных учреждениях».