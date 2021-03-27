Алла Самойлова: Конфликтных ситуаций на участках не отмечено

Вчера, в первый день голосования на досрочных выборах главы городского округа «город Якутск», свой выбор сделали более 20 тысяч горожан.

Сегодня работа избирательных участков началась с 8 утра и продолжится до 20:00. Завершится процедура трехдневного голосования в воскресенье, также в 20:00.



Как отметила председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» Алла Самойлова, в пятницу число проголосовавших на участках составило 19 271 человек, еще 1 215 избирателей отдали свой голос дома.



«Работа избирательных комиссий ведется в спокойном режиме, без сбоев. Конфликтных ситуаций на участках не отмечено. Вместе с тем, зафиксированы факты размещения незаконной агитации в пользу одного из кандидатов, материалы по ним направлены в правоохранительные органы. За соблюдением норм избирательного законодательства следят представители кандидатов и ряда политических партий», — подчеркнула Алла Самойлова.



Отметим, что проголосовать на выборах смогут только граждане, проживающие и имеющие регистрацию в Якутске. При этом отдать свой голос можно будет только на избирательном участке по месту жительства. Узнать адрес своего участка можно на сайте якутской городской территориальной избирательной комиссии http://yagtik.ru/2021/03/26/izbiratelnye-uchastki-goroda-jakutska/. Узнать номер избирательного участка, к которому прикреплен ваш адрес можно в соответствии с адресной книгой на сайте ЯГТИК — http://yagtik.ru/adresnaya-kniga-2/.



Уточнить всю информацию информацию можно в своем личном кабинете на портале «Госуслуги», или по горячей линии 40-80-35. На этот же телефон необходимо звонить для организации надомного голосования гражданам, которые по тем или иным причинам не могут подойти избирательный участок самостоятельно. Граждане могут также обратиться по телефонам своих участковых избирательных комиссий, телефоны которых опубликованы на сайте Якутской городской территориальной комиссии во вкладке «Адресная книга». Заявки о надомном голосовании принимаются в срок до 14:00 часов 28 марта 2021 года.