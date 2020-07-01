Алла Самойлова: Активность голосующих в Якутске очень высокая

По состоянию на 10.00 утра 1 июля в Якутске проголосовало 60 тысяч человек, что составляет 30% от количества голосующих. Об этом заявила председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла САМОЙЛОВА.

«В Якутске сегодня в 08:00 часов утра открылись все 122 участка для голосования. Активность голосующих очень высокая», – сказала председатель Якутской городской ТИК.

По данным Самойловой в период с 25 по 30 июня участки для голосования посетили 57 тысяч жителей столицы, имеющих право голосовать.

«Утром до 10:00 утра ещё три тысячи. То есть 60 тысяч проголосовали из числа избирателей города Якутска – это 30 процентов», – добавила она.

Председатель Якутской ТИК отметила большое количество заявок на голосование вне помещения.

«В основном вызывают лица старшего поколения, люди, которые по состоянию здоровья люди не могут подойти на участки для голосования, и те, кто сейчас в связи с пандемией находятся на самоизоляции, в основном, молодые люди», – пояснила Алла Самойлова.