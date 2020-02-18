Алкоголь стал причиной скандала в Якутии

С заявлением в полицию обратилась жительница Нерюнгри, которая сообщила, что её бывший муж нанёс ей телесные повреждения.

Как выяснилось, бывшие супруги проживали в одной квартире. Однажды, вернувшись домой, потерпевшая увидела, что её бывший благоверный с компанией распивает спиртные напитки, в результате чего между бывшими супругами возник конфликт. После словесной перепалки мужчина схватил тарелку и бросил в голову заявительницы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».