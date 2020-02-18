18.02.2020
12:27
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Происшествия

Алкоголь стал причиной скандала в Якутии

С заявлением в полицию обратилась жительница Нерюнгри, которая сообщила, что её бывший муж нанёс ей телесные повреждения.

Как выяснилось, бывшие супруги проживали в одной квартире. Однажды, вернувшись домой, потерпевшая увидела, что её бывший благоверный с компанией распивает спиртные напитки, в результате чего между бывшими супругами возник конфликт. После словесной перепалки мужчина схватил тарелку и бросил в голову заявительницы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району.
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