Алкоголь привел к трагедии

Прокуратура Верхневилюйского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1996 г.р. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В суде установлено, что 4 сентября 2020 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем марки «Toyota mark II», двигаясь по федеральной автомобильной дороге «Вилюй» на скорости не менее 70 км/ч, не справившись с управлением, совершила опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате данного дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя 2003 г.р., сидевшая на заднем пассажирском сидении автомобиля.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.