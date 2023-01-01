Алкоголь и новый год: как избежать запоя?

Праздники – большое искушение для людей с алкоголизмом и одна из самых распространенных причин потребления алкоголя населением. Что делать для того, чтобы избежать запоя? В преддверие длительных новогодних выходных мы подготовили эту статью.

Медицинский психолог ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» Сардаана Коврова:

— Есть несколько способов избежать повтора замкнутого круга «праздники – алкоголь – запой».

Во-первых, для большинства людей алкоголь почти всегда ассоциируется с праздниками, поэтому, очень важно попробовать разорвать эту связь. Можно провести эксперимент и для начала попробовать не пить на встрече с друзьями. Изменилось ли что-нибудь?- проанализируйте свое состояние. Возможно вы выпивали только за компанию и на самом деле можете прекрасно обходиться без алкоголя? Ведь на этих встречах вам важнее люди и общение с ними. Или может оказаться наоборот — вы пьёте с компанией, потому что искренней потребности в ней, кроме разговоров в пьяном виде, нет и вовсе!

Очень важно развеять миф о том, что опохмеление – самый верный способ прекратить пить. На самом деле, это больше вступление в запой, когда люди внушают себе, что резко прекращать пить алкоголь вредно, и продолжают злоупотреблять спиртными напитками.

— Самоконтроль – основа основ ЗОЖ. Что нужно делать при проблемах с самоконтролем?

— Самоконтроль – это способность контролировать себя, господство над своими собственными желаниями и аппетитами. Он может помочь принять правильные решения, уменьшает количество импульсивных решений, помогает делать такой выбор, чтобы оставаться успешным, здоровым и счастливым.

Но! — надеяться только на самоконтроль при большой стадии алкоголизма нет никакого смысла.

— Как же улучшить свои способности к самоконтролю?

— Для начала ставить перед собой простые и достижимые цели — например, вставать утром на час раньше и т.д. Постепенно у вас выработается новая привычка, укрепится желание совершенствоваться и повысится вера в себя, что очень хорошо скажется на в том числе на умении контролировать свои порывы.

Очень важно быть добрым по отношению к самому себе. Внедрите систему вознаграждений даже за свои самые маленькие победы. Хвалите и благодарите самого себя. Подобный подход со временем может изменить представление человека о себе в самую положительную сторону, научить его по-настоящему ценить и любить себя.

Важно помнить при этом, что самоконтроль это не ограничение себя во всем, а лишь поиск жизненного баланса.

Пресс-служба ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер»