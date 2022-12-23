Алкобарону вынесен суровый приговор!

В Якутии мужчина осужден к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 27 млн рублей за дачу взяток и посредничестве во взяточничестве.

Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый, в период с 2018 года по ноябрь 2020 года с целью беспрепятственного незаконного осуществления предпринимательской деятельности в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции в своих магазинах передавал взятки заместителю начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Нерюнгринскому району.

Кроме того, подсудимый в период с декабря 2019 года по декабрь 2020 года, с целью оказания помощи другому предпринимателю в беспрепятственном незаконном осуществлении предпринимательской деятельности в сфере реализации алкоголя, выступая посредником, лично передавал взятки указанному должностному лицу.

Общая сумма взяток составила более 3, 1 млн рублей.

Подсудимый вину в совершенных преступлениях признал полностью, с ним на стадии следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн рублей. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Уголовные дела в отношении сотрудника отдела МВД России по Нерюнгринскому району по факту получения взяток и второго предпринимателя находятся на стадии расследования.