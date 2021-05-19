Алиш Забид оглы Мамедов: Любой праймериз или выборы – это общение с народом

Народного депутата и заслуженного строителя Якутии Мамедова Алиша Забид оглы в регионе знает практически каждый. Это волевой, неравнодушный и открытый человек, который всегда принимает конкретные решения в ответ на сложные задачи, стоящие перед жителями региона.

Его жизнь – это большой трудовой путь, любовь к своей работе и самое главное — громадная самоотдача в тех важных вопросах, которые доверили ему простые люди — жители Якутии. Не один десяток лет он занимает должность генерального директора ОАО ПО «Якутцемент»

Будучи народным депутатом, Мамедов помогает решать вопросы, связанные со строительством и инфраструктурой, делая упор на реальные проблемы хозяйственной жизни республики. Не на словах, а на деле. Используя ресурсы возглавляемого им предприятия и собственные коммуникационные возможности, он уже много лет инициирует и реализует множество важных проектов: возводит и ремонтирует социальные объекты, содействует в сфере ЖКХ и экономики Якутии

«Люди мне трижды доверяли мандат народного депутата. В свое время я был и депутатом районного совета. Именно депутатство позволило мне узнать жизнь якутских сел и деревень во всех сферах: образования, здравоохранения, спорта, культуры, промышленности, дорожного строительства. Любой праймериз или выборы – это, в первую очередь, общение с народом.

Мой опыт показывает: общение с народом, с учителями, врачами, производственниками, фермерами, очень многое дает. Я объездил, наверное, всю республику – не был только в пяти районах. Сам служил на севере. Поэтому не понаслышке знаю, как живет и чем дышит Север и Арктика. И как промышленник – я уверен, что якутские села и деревни еще недостаточно развиты, выделяется недостаточно финансирования, медленными темпами идет строительство.

И когда ко мне обратились люди с разных улусов с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России» в Госдуму – я решил идти. Люди мне доверились – и я должен оправдать их доверие».