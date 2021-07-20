Алиш Мамедов провел отчетные встречи с жителями Хангаласского района

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алиш Мамедов 14 июля совместно с депутатами Районного совета МР «Хангаласский улус» провел отчетные встречи с избирателями и депутатами наслегов Хангаласского района, в ходе которых были обсуждены проблемные вопросы сегодняшней лесопожарной ситуации.

Парламентарий Алиш Мамедов и депутаты Районного совета МР «Хангаласский улус» Лариса Бочоева, Надежда Козлова, Владислав Капитонов 14 июля совместно провели отчетные встречи с избирателями и депутатами наслегов Хангаласского района в городе Покровск, поселке Мохсоголлох, селах Бестях, Булгунняхтах и Улахан-Ан.

Алиш Мамедов отметил, что во время встреч поступило много интересных предложений, были обсуждены дальнейшие планы социально-экономического развития территорий. Он сказал, что многих жителей района волнует вопрос борьбы с лесными пожарами.

«Пожары – это природная катастрофа. Наверное, за всю историю республики мы впервые видим их в таком большом количестве. Масштабы ужасают. Территория, охваченная огнем, огромна. Естественно, в подобной обстановке необходимо бороться всемирными силами. Нельзя сидеть и ждать, пока всё выгорит или пойдет дождь, хотя, конечно, надеемся на большие ливневые дожди, которые смогут справиться с этой бедой», — подчеркнул народный депутат.

Алиш Забид-оглы отметил, что необходимо в первую очередь оказывать поддержку тем населенным пунктам, которые оказались в непосредственной близости от пожаров. Он сказал, что в Хангаласском улусе также прошли пожары, в том числе в труднодоступных местах, куда сложно добраться технике. Парламентарий сказал, что сплоченность и взаимовыручка помогла выстоять оказавшимся в угрозе наслегам.