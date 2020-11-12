Алименты или автомобиль? Вопрос решен

Благодаря судебным приставам города Якутска гражданин, имеющий задолженность по алиментным платежам в размере 175 тысяч рублей, погасил ее в полном объеме после ареста автомобиля.

В Якутском межрайонном отделении по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Саха (Якутия) возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины, обязанного выплачивать алименты несовершеннолетнему ребенку в размере ¼ части со всех видов заработка. Сумма алиментной задолженности составила 175 тысяч рублей.

Должник никаких мер для исполнения решения суда не предпринимал. Официально трудоустроен не был. Осуществлял незначительные выплаты несоизмеримые с размером текущих алиментов.

Судебным приставом-исполнителем в отношении мужчины применен комплекс мер принудительного воздействия. Проверяя имущественное положение должника, судебный пристав выяснил, что у мужчины имеется автотранспортное средство марки Toyota Allion. Судебный пристав вынес постановление об аресте автомобиля. После составления акта описи (ареста) имущества автомобиль бы передан должнику на ответственное хранение.

Не желая расставаться с автомобилем, должник в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объеме. Денежные средства направлены взыскателю. Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)