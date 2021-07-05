Алиментщика из Якутска наказали 80 часами обязательных работ

Житель города Якутска, накопивший задолженность по алиментам более 200 тысяч рублей, привлечен к административной ответственности. Должнику назначено в качестве наказания 80 часов обязательных работ.

В Якутском межрайонном отделении по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Саха (Якутия) на исполнении находится производство о взыскании алиментных платежей с местного жителя, который длительное время не исполнял решение суда о ежемесячной выплате денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил должника о необходимости исполнить судебный акт, разъяснив ему порядок оплаты задолженности по алиментам, ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Однако, мужчина скрывался от судебного пристава чтобы избежать исполнения родительских обязанностей. Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения гражданина к административной ответственности. Судебный пристав составил в отношении мужчины протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), направив материалы в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил назначить гражданину в качестве наказания 80 часов обязательных работ. Теперь мужчине предстоит отбыть наказание и оплатить задолженность по алиментам. В противном случае должник будет привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».