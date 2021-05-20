20.05.2021
17:11
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Политика

Алгыстан Софронов: «Услышьте мнение будущего поколения»

Почему я принимаю участие в предварительном голосовании «Единой России»?

Я являюсь руководителем молодежной организации районов и улусов «ЗЕМА», поэтому могу сказать, что  представляю интересы будущего поколения нашей республики,

Сейчас молодежь более развита в научном и интеллектуальном плане. Но хочется пожелать не забывать о чуткости в отношении к людям, доброте, умении понимать и прощать, быть ответственными за свои поступки. 

Важно любить свою семью, край, страну и, в случае необходимости, уметь встать на защиту Родины. Молодой человек должен стремиться к самосовершенствованию. Чем больше он будет развит, чем выше будет его культура, тем богаче его внутренняя и духовная жизнь. Все это зависит от воспитания и от окружающей нас среды. 

Я считаю, что смогу достойно представлять интересы молодых людей нашей республики, чтобы во всех основополагающих вопросах были услышаны и учтены мнения будущего поколения.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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