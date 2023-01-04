04.01.2023
12:53
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ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ

Алгысчыт Тайаана үүммүт 2023 сылы билгэлиир

✨Кэлбит сыл хайдах салаллыай? Ханнык хайысха ситиһиилээх, тахсыылаах буолуой?

❔Туохха болҕомто уурабыт? Сиһилии — видеоҕа көрүҥ.

Источник: тгк Ulus.media

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