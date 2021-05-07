Алгысчыт рассказала о своем отце, защитнике Сталинграда

Накануне годовщины великой Победы в городах и весях нашей необъятной страны вновь вспоминают своих победителей, воздавая им дань любви и памяти.

6 мая в Сунтаре в Доме культуры им. Сергея Зверева – Кыыл Уола записали на видео воспоминания Августины ЯКОВЛЕВОЙ, президента Ассоциации народной медицины Республики Саха (Якутия) им. В.А. Кондакова, алгысчыта высшего 11 клана.

Августина Ильинична рассказала о своем отце – якутском офицере, защитнике Сталинграда Илье ЯКОВЛЕВЕ. Илья Ильич после демобилизации окончил якутский пединститут и работал педагогом, директором школ Сунтарского района.

В школьном музее в Сунтаре хранятся его боевые награды, куда передала их Зоя Федоровна ЖИРОХОВА, жена участника войны, прекрасный педагог.

Благодарные потомки помнят Илью Ильича. Его внуками установлен мемориал памяти, где высечены имена участников Великой Отечественной войны из Лесноя, где долгое время жили Яковлевы. На улице Айыы Арчыта, 1 внуками построен планетарий, который носит имена трех дедушек – фронтовиков этой семьи – Ильи Ильича ЯКОВЛЕВА, Георгия Константиновича ФЕДОРОВА и Егора Михайловича СТЕПАНОВА.

Именем якутского офицера, воина – учителя Ильи Ильича Яковлева названа улица в Сунтаре, над любимым Вилюем.

Имена победителей продолжают звучать, память о них священна.