01.10.2022
12:01
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Якутия

Алгыс — обряд благословения провели мобилизованные якутяне

Мобилизованные бойцы из Якутии провели обряд благословения «Алгыс». УРУЙ-АЙХАЛ! ЯКУТИЯ — СИЛА!, сообщает тгк КримЯкутия

Фото: тгк Крим-Якутия
Источник: тгк Крим-Якутия

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