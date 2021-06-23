Альфонс из Африки обманул якутянку

Прокуратура Намского района Якутии приняла участие в рассмотрении судом ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении гражданина иностранного государства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В ходе следствия установлено, что жительница Намского района 1960 г.р. познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился инженером, работающим в строительной организации в городе Манчестер.

Впоследствии, в ходе переписки мужчина сообщил потерпевшей, что отправил ей из г. Дубай подарки. Через несколько дней с ней на связь вышел якобы сотрудник транспортной компании, который сообщил, что на ее имя поступила посылка и за ее отправку необходимо оплатить 75 тыс. руб., которые она ему перечислила, оформив для этого кредит.

Через несколько дней ей опять позвонили и сообщили, что в посылке находятся доллары и ей необходимо отправить в качестве обязательных платежей 190 тыс. руб. Данные средства она отправила, вновь оформив кредит.

Вскоре ей поступил звонок о том, что посылка поступила в г. Краснодар и теперь надо оплатить страховку в сумме 200 тыс. руб. Данные средства она также перечислила, оформив очередной кредит. После сообщили, что посылка не прошла проверку, в связи с чем нужно перевести еще 160 тыс. руб. Потерпевшая в этот раз перечислила 125 тыс. руб. заемных средств.

На протяжении всего этого времени «знакомый» находился на связи с потерпевшей, убеждая ее в том, что в посылке находится 50 тыс. долларов и чтобы она не боялась оплачивать эти суммы.

Затем злоумышленник потребовал еще 80 тыс. руб., которые она не смогла изыскать и по настоянию родственников обратилась в органы полиции. Всего она перечислила таким образом 590 тыс. руб.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый – гражданин одной из стран Африки 1990 г.р., который совершил данное преступление, находясь в г. Курске.

Иностранный гражданин доставлен в Намский район, задержан, судом ему с учетом позиции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия.