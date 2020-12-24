Алевтина Эверстова: Здравоохранение получило колоссальную поддержку от республики

Сегодня, 24 декабря глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ выступил с ежегодным Посланием к Ил Тумэну. Известный политик и организатор здравоохранения Алевтина ЭВЕРСТОВА комментирует Послание главы.

Алевтина Эверстова, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1».

— Свое ежегодное Послание глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев начал с самой важной и животрепещущей темы, которая коснулась каждого из нас – новой коронавирусной инфекции.

Минутой молчания почтили тех, кто ушёл в этом году от нас из-за Covid-19. Это и врачи, и жители нашей республики, которых не удалось спасти. Также глава отметил, что никто и никогда раньше не сталкивался с проблемой такого масштаба как коронавирусная инфекция.

Но несмотря ни на что, наша страна и республика, в частности справляются с этой сложной задачей, которая наложила отпечаток на все сферы жизни.

И конечно же, в первую очередь на медицинскую отрасль.

В марте этого года мы мобилизовали все свои силы на борьбу с ковидом и до сих пор работаем, не останавливаясь ни на минуту. От нас зависят жизни и здоровье наших людей, жителей нашей Якутии. И не только по долгу службы, но и по зову сердца все врачи и медицинский персонал мобилизовалось и работают как единый организм! Благодарю Айсена Сергеевича за то, что отметил заслуги врачей республики, что оказывает поддержку и развивает медицину. Мы получили колоссальную поддержку от республиканских властей. Сегодня мы уже можем говорить, что вторая волна отступает. А это благодаря слаженной работе оперативного штаба, который возглавляет Айсен Сергеевич, министерств и ведомости, и, конечно же, медицинских учреждений и людей, которые над этим трудятся! Уверена, что консолидированная работа поможет победить Covid-19.

Выражаю благодарность лично Главе Якутии — Айсену Сергеевичу Николаеву за то, что самоотверженно трудится на благо нашей родной Республики и страны в целом!