Алевтина Эверстова: Результат нашей ежедневной работы — спасённые жизни

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Мы выбрали непростую миссию— постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат нашей ежедневной работы — это спасённые жизни, и это оправдывает все усилия.

Пусть этот праздник всегда служит напоминанием о том, насколько значим и бесценен ваш самоотверженный труд. Вы — мужественные люди, которые держат в руках хрупкую человеческую жизнь.

От всей души благодарю вас за благородный труд, ответственность, терпение и сострадание. Нам есть чем гордиться, и есть над чем вместе целеустремленно работать.

Пусть наше дело жизни приносит вдохновение и победы, а невзгоды служат ступенями к новым профессиональным вершинам!

Примите в этот праздничный день пожелания здоровья, семейного благополучия, успехов! Пусть наградой за нелегкую работу будет яркий свет в глазах пациентов, их искренняя благодарность!

Пусть рядом всегда будут понимающие, любящие, готовые поддержать родные и близкие, друзья и единомышленники.

Мира вам, достатка и добра! Пусть сбудутся ваши самые светлые мечты, будьте счастливы!

Алевтина Эверстова, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1»