31.12.2020
11:16
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Общество

Самый красивый политик Якутии поздравляет с Новым годом

Алевтина Эверстова поздравляет с Новым годом!

Поздравляю с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года!

Уходящий год был годом испытаний для всех нас… Но ,также, год 2020 дал нам толчок для нового развития, новых свершений. В последующем, мы будем его вспоминать как время, которое дало всем нам уверенность в своих силах и возможностях!

Пусть останутся в прошлом тревожные мысли, ненужные хлопоты и переживания, а впереди ждет череда счастливых дней, наполненных добром и любовью, в большом кругу родных и друзей! Пусть в этом году будет удачная и эффективная работа с отличными результатами! Доброго здоровья всем в год ЗДОРОВЬЯ!

Источник: Макияж https://instagram.com/vasiliy_afanasyev_stylist11?igshid=1g3s4xg82hl8k, фото https://instagram.com/natalya_protopopova?igshid=1asl7xnvtequw
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