Самый красивый политик Якутии поздравляет с Новым годом

Алевтина Эверстова поздравляет с Новым годом!

Поздравляю с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года!

Уходящий год был годом испытаний для всех нас… Но ,также, год 2020 дал нам толчок для нового развития, новых свершений. В последующем, мы будем его вспоминать как время, которое дало всем нам уверенность в своих силах и возможностях!

Пусть останутся в прошлом тревожные мысли, ненужные хлопоты и переживания, а впереди ждет череда счастливых дней, наполненных добром и любовью, в большом кругу родных и друзей! Пусть в этом году будет удачная и эффективная работа с отличными результатами! Доброго здоровья всем в год ЗДОРОВЬЯ!