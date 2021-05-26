Алевтина Эверстова поздравляет

Уважаемые предприниматели!

Поздравляю вас с Днем предпринимателя!

Этот день объединяет тех, кто, занимаясь своим делом, вкладывая в него все сердце и душу, знания и опыт, создает новые рабочие места, платит налоги, пополняя бюджет страны, занимается социальными и благотворительными проектами, модернизацией производства, инновационными программами.

Без целеустремленности, силы и терпения, желания достигать поставленных целей, лидерских и организаторских способностей, умения рисковать, готовности брать на себя ответственность за других, а главное – веры в Победу, невозможно добиться высоких результатов в бизнесе. Несмотря на то, что деятельность ваших компаний осуществляется в разных областях экономики, именно эти качества позволяют выстоять в столь сложную эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в мире.

В этот День примите мои поздравления! Я искренне желаю, чтобы с каждым годом число активных людей – предпринимателей, строящих экономику нашей страны, неизменно увеличивалось.

Пусть ваш бизнес процветает! Стойкости, терпения и удачи, гениальных мыслей и правильных идей, а главное – крепкого здоровья!

Главный врач ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1», депутат Якутской городской Думы, председатель комиссия по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям ЯГД, кандидат медицинских наук, общественный деятель Алевтина ЭВЕРСТОВА