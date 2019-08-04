Алевтина Эверстова подарила палки для скандинавской ходьбы

В Парке культуры и отдыха Якутска десятки мужчин и женщин пришли поучаствовать в «Марафоне долголетия». Он приурочен к Году добрососедства и прошел в рамках партийной акции «Час ходьбы с доктором». Организовала мероприятие – член фракции «Единая Россия» в Якутской городской Думе, главный врач Поликлиники №1 Алевтина Эверстова.

“Марафон долголетия” нацелен на улучшение здоровья якутян, повышение их мобильности. Депутат Алевтина Эверстова провела его вместе с управой Октябрьского округа.

Как говорит Алевтина Васильевна, «ходьба – один из самых доступных видов физической культуры. Она подходит всем возрастам, а о ее пользе можно говорить очень много. Потому приобщать пожилых людей к здоровому и активному образу жизни следует через ходьбу. Каждый может выбрать определенный темп, который комфортен для него,ведь не обязательно стремиться бить рекорды. И еще – подобные встречи активных жителей столицы укрепляют дружеских связи участников разных клубов и организаций. Для пожилых людей очень важно общение».

Алевтина Эверстова подарила одной из самых старших участников личные палки для скандинавской ходьбы. Анне Акимовне Сазоновой в этом году исполнилось 83 года, но женщина по-прежнему следит за здоровьем и ищет любую возможность для занятий физкультурой.

Помимо этого депутат-единоросс подарит клубу марафонцев еще 10 пар палок для ходьбы.

Каждого участника марафона включили в Ватсап-группу, где он должен будет уведомлять о количестве пройденных километров за текущий день. Организаторы подробно объяснили, как пользоваться шагомером (напульсным, в смартфоне и др.)

По прохождению каждых 100 км участники будут поощрены призами.

По итогам года будет выявлен один участник, прошагавший больше всех километров.

В акции «Марафон долголетия» принимают участие все, кому исполнилось 65 лет. Старт акции «Марафон долголетия» состоялся весной, 24 мая 2019 года, в Городском парке культуры и отдыха.

Координаторы акции «Марафон долголетия» в Ватсап-группе:

председатель Совета ветеранов округа Валентина Иннокентьевна Петрова +7(924)6602002, Сардана Александровна Авелова, специалист Управы +7(964)4232732, Елена Юрьевна Сыромятникова +7(914)2946598.