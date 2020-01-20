Алевтина Эверстова об итогах 2019-го

Главный врач ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1», депутат Якутской городской Думы, кандидат медицинских наук, общественный деятель Алевтина ЭВЕРСТОВА подводит итоги 2019 года в интервью SakhaLife.

Основные проблемы самой крупной поликлиники Якутска – дефицит помещений и штатов

— Наша поликлиника является самым крупным, многопрофильным, амбулаторно-поликлиническим учреждением в системе городского здравоохранения и оказывает первичную медико-санитарную помощь трети населения Якутска. Как вы знаете, количество горожан все время растет за счет естественного прироста населения и за счет миграции. Мы как самое крупное подразделение здравоохранения столицы чувствуем это в своей каждодневной работе, и это подтверждается статистикой.

Поликлиника располагается в двух зданиях: по ул. Кирова, 19 (6196,3 кв.м., 1975 г.) и филиал по ул. С. Данилова, 30/1 — 2-х этажное каменное здание бывшей детской инфекционной больницы (2310,6 кв.м., 2007 г.).

В здании по ул. Кирова расположены два терапевтических отделения (28 участков), два педиатрических отделения (29 участков), взрослая и детская регистратура, городской травматологический кабинет, отделение медосмотров. Женская консультация, отделение специалистов; физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, центральное стерилизационное отделение. Клинико-диагностическая лаборатория; отделение лучевой диагностики, отделение профилактики. Кабинет статистики, административно-хозяйственная часть, планово-экономический отдел.

В филиале по ул. С.Данилова располагаются отделение семейных врачей (8 участков), Центр амбулаторной онкологической помощи, детское отделение восстановительного лечения, дошкольно-школьное отделение, центр амбулаторной хирургии, респираторно-восстановительный центр, эндоскопический кабинет и кабинет компьютерной томографии.

Территория обслуживания поликлиники протяжённая и охватывает Пригородный поселок, Покровский тракт до 7 км, 17 квартал, Хатын-Юряхское шоссе. Прикрепленное к ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» население увеличилось за период существования поликлиники, и сейчас составляет более 91 000 человек.

Необходимо отметить, что поликлиника давно испытывает острый дефицит площадей, имеющиеся сейчас помещения не соответствуют нормативу, и штаты. Другими словами, мы работаем в тесноте и с постоянными перегрузками. Так, в здании поликлиники на 3 этаже выделены 10 кабинетов терапевтам, которые обслуживают 28 участков. Нетрудно подсчитать, что в одном кабинете располагаются по 2-3 терапевтических участка, что не соответствует санитарным нормам. Не лучше обстоит дело и с педиатрическими отделениями, обслуживающими 29 участков. Они занимают 7 кабинетов на 2-м этаже. В одном кабинете размещаются по несколько педиатрических участков. Разумеется, это вынужденная мера. Дефицит площадей в поликлинике №1, согласно существующим нормативам, составляет 3841,6 кв.м. И другие медучреждения города перегружены, но поликлиника №1 – особенно.

Испытываем мы и дефицит штатного расписания. Наши специалисты вынуждены обслуживать огромное количество пациентов. Так, детский онколог и детский ревматолог – по одному на 100 тысяч детей. Нефролог, инфекционист и ревматолог обслуживают по 50 тысяч людей. С огромными перегрузками работают и узкие специалисты – хирурги, уролог, рентгенолог, отоларингологи и другие. По факту, с учетом нормативов, поликлинике №1 не хватает 42,5 штатных единиц врачей.

Как видите, мы работаем в условиях постоянной нехватки площадей и штатов. Поэтому у пациентов могут возникать нарекания по этим причинам. Тем не менее, мы никому не отказываем, ведем приемы, ходим на патронажи, и узкие места приходится преодолевать за счет организационных мер и ответственности, можно сказать, патриотизма наших медицинских работников. Демократизация общества привела к тому, что пациенты предъявляют строгие требования к системе здравоохранения. Нас сравнивают иной раз с Южной Кореей, куда нередко ездят за медпомощью наши состоятельные граждане. Но в России совершенно другая система здравоохранения, у нас свои плюсы и минусы, и надо это понимать. Много сил и времени отнимает у врачей абсолютно всех поликлиник федеральные требования по заполнению большого количества документов. В своей работе мы получаем как жалобы, так и благодарности.

Успехи поликлиники №1

Руководство страны большое внимание уделяет здравоохранению, наша сфера имеет статус национального проекта. Постоянно улучшается материально-техническая база учреждений здравоохранения. Повышается оплата труда медперсоналу. И на примере поликлиники №1 это тоже видно.

Значительно расширилась диагностическая служба больницы. Приобретено оборудование: рентгенодиагностический комплекс, маммограф, малодозовый цифровой флюорограф, аппараты ультразвукового и электрокардиографического исследований, множество лабораторного оборудования, использование которых значительно увеличило объём диагностических исследований, проводимых в рамках Территориальной программы государственных гарантий. В 2013 г. приобретены КТ и флюорограф «Электрон».

Ежегодно выполняется государственное задание по исполнению плановых объемов амбулаторно-поликлинической помощи программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью. За 2019 г. по посещениям с профилактическими и иными целями на 136,5%, посещения по неотложной медицинской помощи выполнены на 100,1%, обращения по заболеванию на 119,4% и по стационаро-замещающей помощи на 103,4%.

Во исполнение Указа Главы РС(Я) №1871 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи гражданам старшего поколения в Республике Саха (Якутия)» открыт комплексный гериатрический участок, где проводится комплексный гериатрический осмотр (КГО), анкетирование, патронаж на дому, обслуживание вызовов на дому.

С 2017 года поликлиника участвует в проекте «Дистанционное мониторирование артериального давления». Всего участвуют в проекте 79 пациентов, 18 из которых старше 60 лет.

Проводится медицинское обслуживание проживающих в Якутском доме инвалидов и престарелых по адресу г. Якутск. ул. Якутская 8 (193 проживающих, из них 79 пенсионного возраста).

Дома инвалидов и престарелых на Бекетова 6 (149 проживающих, из них пенсионного возраста 120).

Регистратура приведена в соответствие с новым стандартом регистратуры. Организованы фронт — офис, бэк – офис, комфортная зона ожидания.

Для повышения доступности медицинской помощи работает система предварительной записи ко всем специалистам. Беременных к гинекологам записывают на прием в день обращения, доступна запись ко всем специалистам через интернет (Госуслуги);

В целях разделения потока пациентов, для удобства пациентов забор крови проводится в 6 разных местах. В женской консультации организован отдельный пункт забора крови в процедурном кабинете отделения. Забор анализов крови проводится по записи в ТМ МИС по времени, благодаря которой время ожидания забора анализов сокращено до минимума, максимум ожидания 5-10 минут.

Проводится большая работа по раннему выявлению социально-значимых заболеваний, по выполнению объемов диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров. За 2019 год своевременно выполнен план по ДОГВН 1 этап – 110,9% (осмотрено 11928 чел), ДОГВН 2 этап – 115,7% (3125 чел), ПМО взрослых – 110,8% (18030 чел), выявлено более 7500 заболеваний. Диспансеризация несовершеннолетних, детей –сирот исполнены в полном объеме (осмотрено 25315 детей) и 213 детей-сирот.

Ежегодно выполняются плановые объемы диспансеризации взрослого населения, диспансеризация несовершеннолетних, диспансеризация детей сирот.

Ежегодно, на основании внутреннего и внешнего контроля качества, по результатам оценки экспертов страховых компаний и анкетирования населения, отмечается улучшение работы медицинского персонала и повышается удовлетворенность населения качеством и доступностью медицинской помощи, оказываемой в нашей поликлинике.

Депутатская деятельность

Алевтина Эверстова в 2018 году в третий раз избрана депутатом Якутской городской Думы от Октябрьского округа. Она ответственно относится к своим депутатским обязанностям. По неформальному рейтингу Якутской городской Думы, озвученному 1-ым вице-спикером Евдокией ЕВСИКОВОЙ на встрече с журналистами, Алевтина Васильевна наряду с коллегами Николаем ВАСИЛЬЕВЫМ и Саргыланой ВАСИЛЬЕВОЙ, вошла в тройку самых активных депутатов.

В 2019-м постоянной комиссией Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, возглавляемой Алевтиной Эверстовой, было проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 26 вопросов, из которых 2 вопроса сессионные. Два заседания были выездными — в МУП «ЯПАК» и ГАУ «МФЦ».

Большую работу депутат Эверстова ведет в своем избирательном округе.

Решение вопросов ЖКХ и благоустройства

В тесном взаимодействии с Управой Октябрьского округа г. Якутска организовано оказание помощи избирателям по всем вопросам в сфере ЖКХ, благоустройства квартальных территорий, установки детских площадок. Ведется активная работа по выполнению предвыборной программы и наказов избирателей.

Одним из важных направлений работы депутата Эверстовой стала масштабная разъяснительная и консультационная кампания по переводу жилых многоквартирных домов Ойунского избирательного округа №4 на специальные счета. Это позволяет собственникам жилья самостоятельно определять размеры взносов на капитальный ремонт зданий и их инженерного оборудования, определять сроки его проведения, привлекать подрядчиков и контролировать качество ремонтных работ.

«Связанные добром»

Депутат Эверстова заложила хорошую традицию – проводить в конце года социальную акцию «Связанные добром», для детей с ограниченными возможностями. Рукодельницы и мастерицы Якутска своими руками делают подарки, которые в новогодние дни вместе с традиционными новогодними сладостями радуют ребятишек, требующих особой заботы.

Новый год

Давняя и добрая традиция депутата – одаривать в новогодние праздники детей из многодетных семей, социально неблагополучных детей и ветеранов новогодними подарками. Не стал исключением и 2019 год. Помимо розданных по квартирам подарков, благодаря директору Саха цирка Расторгуеву Сергею Васильевичу было роздано 100 пригласительных билетов на новогодние приглашения для детей, страдающих заболеваниями нервной системы, инвалидов и социально неблагополучных семей.

Конечно же, большое внимание депутат оказывает ветеранам и пожилым.

«Антирак»

В поликлинике №1 ведется работа в рамках реализации Национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Национального проекта «Здравоохранение». На базе филиала поликлиники открыт Центр амбулаторной онкологической помощи. В нем проводятся повторные курсы химиотерапии.

В 2019 г. Алевтина Эверстова, сама в начале своей медицинской практики работавшая онкологом, откликнулась на призыв клуба «Антирак. Поддержка выживших» под руководством Капиталины КАПИТОНОВОЙ, общественного деятеля и автора книги «Настанет день…».

ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1», ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» и молодые врачи-онкологи будут оказывать психологическую помощь выжившим от рака и их семьям, выпускать брошюры с рекомендациями по образу жизни, питанию, поддержанию физической формы и т.д.

Умное питание и активное долголетие

В 2019 году Алевтина Васильевна организовала мастер-классы по питанию для детей старших классов, возрастных людей и выживших от рака.

21 мая в Якутске стартовал проект 1-й поликлиники города Якутска «Умное питание». В ресторане «Шашлыкоff» прошел мастер-класс для школьников по приготовлению вкусной и полезной еды.

22 августа прошел мастер-класс для пожилых.

24 октября был организован мастер-класс для лиц, перенесших онкологические заболевания.

Все участники мастер-классов по умному питанию были вдохновлены этой инициативой, оставили положительные отзывы.

Алевтина Эверстова инициировала акцию, которая позволяет пожилым людям заниматься ходьбой и получать за это призы.

Партийные проекты

Алевтина Эверстова – активный член партии «Единая Россия». Она курирует партийный проект «Дом садовода – опора семьи». Ее эффективная работа способствует значительному росту интереса горожан к теме садоводства, понимания необходимости его развития и потенциала, как с точки зрения самозанятости населения, обеспечения экологически чистыми овощами и фруктами, так и продовольственной безопасности региона, импортозамещения. Ведется работа с Якутским региональным отделением «Союза садоводов России» по развитию инфраструктуры существующих садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений граждан.

Алевтина Эверстова — инициатор партийного проекта «Мужчинам – здоровье и долголетие», который с 2007 года реализуется на базе поликлиники №1 г.Якутска. В последние годы обследоваться в рамках партпроекта приезжают мужчины даже из соседних улусов. Учитывая, что мужчины не любят формальности, в этот день врачи даже не запрашивают документы по прикрепленности к медучреждениям. И осматривают всех обратившихся. В его рамках ежегодно формируется и выполняется план-график медицинского осмотра мужчин трудоспособного возраста, проводятся специализированные месячники и акции – «Дни мужского здоровья», «День открытых дверей». Их цель – проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и долголетия мужчин.

За 11 лет реализации проекта обследовано более 3700 мужчин, среди которых впервые выявлялись случаи рака предстательной железы, сахарного диабета, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и другие хронические заболевания. Их ранняя диагностика способствовала принятию необходимых медицинских мер и улучшению здоровья у обследованных мужчин.

Таковы итоги 2019 года у Алевтины Эверстовой по трем направлениям: основная работа в поликлинике №1 г. Якутска, депутатская деятельность и партийные проекты «Единой России». Руководитель и общественный деятель нацелена на новые задачи и проекты в 2020 году.