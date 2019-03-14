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Политика
14 марта 2019, 20:10
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Алевтина Эверстова: Нужны комплексные меры, чтобы увеличить численность населения

С этого года работа федерального и региональных правительств будет строиться по «проектному» принципу. Для этого утверждены 12 нацпроектов, разработанные по поручению президента страны Владимира Путина. Соответственно на уровне республики тоже были разработаны свои 12 национальных проектов.

Главный врач поликлиники №1, депутат Якутской гордумы Алевтина Эверстова прокомментировал Sakhalife реализацию национальных проектов:

— 7 мая 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин издал Указ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Этим указом были определены задачи, которые можно считать первостепенными для властей всех уровней, и касаются они всех аспектов жизни россиян.

Главой  и Правительством Республики саха (Якутия) была проведена работа по включению проектов республики в национальные проекты. Якутия примет участие в реализации всех 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Справка

В своем майском указе Владимир Путин поставил задачу к 2024 году войти в пятерку ведущих экономик мира, снизить бедность в два раза, увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет. Зарплаты, пенсии должны расти с опережением инфляции, а экономика не меньше 3 процентов в год. Для этого утверждены 12 нацпроектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малый бизнес», «Международная кооперация и экспорт».  На их реализацию в течение шести лет направят 28 триллионов рублей, в том числе 5,7 триллиона в первые три года.

Со своей стороны я выделила два направления, в реализации которых я, как специалист и депутат, могу оказать посильную помощь.

Первый — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Здоровье жителей нашей страны во многом зависит от нескольких факторов. Это социально-экономические условия, в которых находятся наши соотечественники, образ жизни (в том числе злоупотребляет ли человек алкоголем и табаком или нет), и, конечно же, от качества здравоохранения. Для того, чтобы воздействовать на все три фактора, необходимо проводить работу с людьми, а также готовить высококвалифицированных специалистов, обновлять материально-техническую базу.

Справка

На реализацию нацпроектов в Якутии потребуется 317,9 млрд рублей. При этом большую долю возьмёт на себя федеральный центр — 243,1 млрд. Республика берёт обязательства в объёме 65,3 млрд. Из государственных внебюджетных фондов планируется привлечь 2,4 млрд и 7,1 млрд — из других источников.

Еще одна задача, которую поставил Президент России — увеличение численности населения. Для  этого необходимо создать максимально комфортные условия, при которых семья будет готова к рождению детей. Здесь важно общее улучшение состояния здоровья молодых россиян, снижение порога детской смертности, а также создание комфортных социально-экономических условий. Нужны комплексные меры. Только при всех выполненных условиях численность населения станет расти.

Цифры и факты

72 года составляет продолжительность жизни в республике (2018 г.), в том числе у женщин – 77,1 лет, у мужчин – 66,4 лет. Это самый высокий показатель среди регионов ДФО.

По показателям естественного прироста и рождаемости республика лидирует среди регионов ДФО и входит в десятку лучших регионов в РФ.

Показатель общей смертности за 2018 год по сравнению с предыдущим годом снизился с 8,2 до 8,1 на 1000 чел. населения.

На 35,2% уровень общей смертности Якутии ниже по сравнению с Российской Федерацией, на 32,5%- по сравнению с регионами ДФО.

Источник: SAKHALIFE.RU
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