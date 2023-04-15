Алевтина Эверстова: Мастер-класс по росписи пасхальных яиц

В канун Пасхи каждая хозяйка старается сделать красивые и необычные яйца.

«А вы знали, что от того, каким способом окрашивания пользоваться, зависит название получившихся яиц? Например, яйца, окрашенные в один цвет, называются — крашенки. Яйца с разноцветными точками из-за капелек воска, именуют крапанками. Драпанка — это одноцветное яйцо с выцарапанным узором. Яйца с рисунком или узором, выполненным при помощи специального инструмента — писачка — это писанки. Они самые красивые, их даже можно назвать произведениями искусства», — поделилась Алевтина Васильевна.

Главврач и депутат Якутской городской Думы предлагает попробовать расписать яйца в технике писанка. И для этого предлагает посмотреть видео с подробным мастер-классом по росписи. тгк t.me/alevtina_everstova