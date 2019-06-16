Алевтина Эверстова: Быть медиком – это не просто работа

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Быть медиком – это не просто работа, а настоящее призвание. В медицине нет случайных людей, ведь мы отдаем своему сложному, но благодарному труду всю душу и время. Профессия требует не только четких знаний, но и душевной щедрости, умения не только делом, но и добрым словом помогать людям.

С давних времен профессия медика была ценна и пользовалась особым почетом. Ведь люди доверяют нам самое ценное – свои жизни. Люди, которые связали свою жизнь с медициной, не понаслышке знают об ответственности, профессиональном долге и искренней заботе о пациентах.

Современный медицинский работник каждый день решает множество профессиональных задач, в том числе и социально-значимых, требующих верности своему профессиональному долгу и полной отдачи сил. При этом, всегда сохраняя человеческое милосердие и душевную теплоту.

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём медицинского работника! Желаю неиссякаемой энергии, профессионального роста и саморазвития, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Депутат Якутской городской Думы,

главный врач ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» Алевтина Эверстова