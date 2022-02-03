Алевтина Эверстова: Амбулаторный центр неотложной помощи — это передовой опыт Якутии

Мы буквально в течение суток развернули работу центра, приняли на работу 150 медицинских работников: врачей, медицинских сестёр, медицинских регистраторов, младший медицинский персонал, организовали полностью этот процесс.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растёт. Как уберечь себя и своих близких от ковида, об особенностях нового штамма «омикрон» и многом другом корреспонденту Sakhapress рассказала депутат Городской думы Якутска, главный врач ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1» Алевтина Эверстова.

— Этот штамм короновирусной инфекции распространяется очень быстро, поэтому начался резкий рост заболеваемости ковидом. И, конечно, пошла, да и сейчас идет очень мощная нагрузка именно на амбулаторное звено. В принципе, эпидемиологи и врачи все это, конечно, уже предвидели, поэтому уже с января у нас началась мобилизация всех резервов для того, чтобы встретить инфекцию во всеоружии. Мы увеличили количество эпидемиологических бригад, сделали большой запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, расходных материалов для лабораторных исследований.

Но, несмотря на все принятые меры, всё равно был значительный рост, и наши эпидемиологические бригады с трудом стали справляться: все знают, что начались задержки с вызовом врачей на дом, с доставкой лекарственных препаратов. Поэтому Главой республики Айсеном Николаевым было принято решение создать единый специализированный амбулаторный центр, куда могут обращаться все, у кого есть симптомы ОРВИ или подозрения на ковид.

Под «Амбулаторный центр неотложной помощи больным с ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией» решением оперативного штаба было передано здание «Триумфа», а организация амбулаторного центра министерством здравоохранения была поручена поликлинике №1.

Мы буквально в течение суток развернули работу центра, приняли на работу 150 медицинских работников: врачей, медицинских сестёр, медицинских регистраторов, младший медицинский персонал, организовали полностью этот процесс. В первые дни, конечно, была неразбериха: к нам приходили целыми семьями, даже с детьми, как на экскурсию, чтобы просто сдать бесплатно анализы. Но в последующем нам удалось упорядочить эту процедуру: сразу на входе стали «фильтровать» тех, кто пришёл с острой респираторной вирусной инфекцией.

Это было сделано для того, чтобы пациенты, которые переносят болезнь в достаточно лёгкой форме или находятся в начальной стадии заболевания, могли беспрепятственно получать медицинскую помощь с первых дней заболевания, для доступности медицинской помощи. Именно для этого амбулаторный центр и был создан. Кстати, в первые дни люди приезжали целыми автобусами из ближайших районов республики для того, чтобы сдать тесты, получить лекарства, открыть больничные листы и уезжали обратно к себе в район. Но, как я уже говорила, сейчас это все позади, работа у нас отлажена.

— Алевтина Васильевна, откуда вы за такое короткое время набрали столько врачей? И чем ещё, кроме диагностики и выдачи лекарств занимается амбулаторный центр?

— Это врачи разных профилей: терапевты, хирурги, реаниматологи из других больниц. Все они прошли соответствующую подготовку.

Сейчас вторым этапом мы занимаемся тем, чтобы люди, которые с 1 февраля обращаются в центр амбулаторной медицинской помощи, получали лечение также здесь, в центре, по принципу «облачной» поликлиники: сдавали анализы, проходили контрольный осмотр врача. Все это мы планируем делать именно в центре амбулаторной помощи. Пользуясь случаем, хочу призвать население отнестись с пониманием: выдача лекарственных препаратов для лечения острой вирусной инфекции при неотложной помощи вообще не положена через обязательное медицинское страхование, поэтому мы не должны выдавать лекарства людям с ОРВИ, у которых нет подтверждённой коронавирусной инфекции. Кроме того, есть чёткий перечень лекарственных препаратов, которые мы можем выдавать больным ковидом, а не всё, что требуют пациенты.

Главой республики Айсеном Николаевым принято очень правильное решение с заботой о людях, чтобы из бюджета республики выделить средства для приобретения лекарственных препаратов. И эти препараты мы как раз и выдаём пациентам. Сейчас по всей стране идёт очень большой рост заболеваемости, просто бум, все регионы активно закупаются, лекарственных препаратов не хватает, они поступают в республику с перебоями. В такой ситуации, я думаю, что люди работающие и которые не в таком тяжелом состоянии, могут попросить родственников или знакомых приобрести им лекарства в аптеке. Кстати, в основном пишут жалобы не те люди, которые действительно нуждаются в лекарственных препаратах и не могут их приобрести, а те, кто могут позволить себе их купить.

— Это сладкое слово «халява»… Ведь в первый день работы амбулаторного центра, в «Триумф» почти половина народа ломанулись – именно ломанулись, чтобы просто сделать бесплатный тест на ковид.

— Да-да, к сожалению, есть такое. И сейчас некоторые приходят просто сдать тест, даже не имея симптомов ОРВИ. Это, я считаю, неправильно: кроме лишней нагрузки, это и совершенно ненужное травмирование слизистой оболочки — ведь забор материала на анализ берётся из рото- и носоглотки. Кроме того, где 100% гарантия, что, приходя в амбулаторный центр, вы не заразитесь ковидом?

В аптеках «Сахафармации» и других аптеках можно купить экспресс-тесты и делать тестирование самостоятельно. В Москве и других крупных городах люди так и делают. Особенно актуально это, когда проходят какие-то переговоры. Перед их началом участники делают экспресс-тесты, показывают друг другу результаты и только потом садятся за стол переговоров.

Многие спрашивают, почему иногда берётся ПЦР, а иногда — ИХА. Лаборатории, осуществляющие ПЦР-тестирование, на данный момент перегружены, анализы дорогие и делаются довольно долго. Экспресс-тесты на антиген к коронавирусу (ИХА) — это скрининговый метод, который применяется во всем мире. Они никакого оборудования не требуют, поэтому очень мобильны, а главное — результат уже доступен через 15 минут. Этот результат вносится в единый федеральный портал и виден пациенту через Госуслуги. По показаниям, обычно уже для выписки пациента с выздоровлением, берётся контрольный ПЦР-тест. Хочу отметить, что хотя идёт рост заболеваемости, в большинстве случаев болезнь сейчас протекает в более лёгкой форме, чем раньше, когда был штамм «дельта». «Дельта» давала очень большое количество осложнений в виде пневмоний, «омикрон» же в большинстве случаев напоминает обычную вирусную инфекцию. К сожалению, сейчас стали активно болеть дети. Пожилые и люди с хроническими заболеваниями переносят коронавирусную инфекцию тяжелее. Поэтому, в первую очередь, надо обеспечивать лекарственными препаратами детей и пожилых людей. К этому надо отнестись с пониманием.

— Алевтина Васильевна, как вы относитесь к бытующему у некоторых людей мнению, что лучше сейчас переболеть «омикроном» в лёгкой форме, чтобы получить заветный Qr-код, не делая прививку? И ведь такие люди, желая заразиться, не носят маски, и возможно, уже будучи больными, заражают других…

— Иначе как глупостью это не могу назвать. Хотя, знаете, каждый человек сам ответственен за свое здоровье. Но где гарантия, что болезнь будет протекать легко и из-за вас не заболеют другие люди, в том числе и ваши близкие?! Так что необходимо соблюдать все противоэпидемические мероприятия, маски носить и менять их каждые 2 часа. Что касается прививок. Да, вакцинированные тоже болеют, но реже и в более лёгкой форме. Вакцина защищает от тяжелого течения болезни, тут всё очень индивидуально и зависит от иммунитета человека.

— Что делать в первые часы болезни, чтобы не запустить её?

— В первую очередь, сделать вызов врача на дом через единый номер 122 или заполнить он-лайн форму через Госуслуги или на сайте поликлиники. До приезда врача — обильное питье. Самолечением заниматься не надо!

Хочу добавить, что в каждой поликлинике есть кабинет неотложной медицинской помощи, куда можно обратиться самостоятельно. Они открыты c начала пандемии. Но сейчас идёт большой наплыв пациентов, поэтому там порой не справляются с таким потоком. Поэтому, повторюсь, для большей доступности своевременной медицинской помощи, решением Главы Республики открыт Единый амбулаторный центр неотложной медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ в «Триумфе». Это — передовой опыт. Коллеги из других регионов звонят и интересуются организацией нашего Центра.

— Часто говорят, что медикам выгоден ковид…

— Медики — это люди, которые больше всего желают, чтобы пандемия закончилась. Потому что это колоссальная нагрузка: и моральная, и физическая, и психологическая, нагрузка на здоровье, многие из нас уже несколько раз переболели ковидом, а это никакими деньгами не компенсировать. Некоторые не выдерживают нагрузки, пишут заявление об уходе и меняют профессию на менее ответственную и с меньшей нагрузкой.

Да, сейчас количество больных увеличивается, но никакой паники быть не должно: лекарства у нас есть, врачей и машин достаточно — мы всем окажем медицинскую помощь. Переживем и это.

Я очень надеюсь, что в конце мая заболеваемость пойдет на спад, снимутся ограничения. Будет лето, будет наш любимый праздник – Ысыах, по которому все мы соскучились. И 100-летие ЯАССР мы отметим все вместе торжественно и красиво!

— Спасибо за интервью!