Алена Чапанова — хрупкая девушка из пожарной службы

Алена Чапанова: с первых дней мне хотелось вникнуть в каждую мелочь, научиться всему, что знают опытные диспетчера

Обычно при упоминании сотрудника МЧС России перед глазами сразу возникает образ мужчины пожарного или спасателя, который борется с огненной стихией, спасая жизни людей. Но не стоит забывать, что центральное место в пожарной службе занимает диспетчер – нередко хрупкая девушка, от скорости реакции которой зависит, как быстро огнеборцы прибудут на место происшествия.

От качества отработки принятых вызовов, подготовленности диспетчера к стрессовым ситуациям зависит ход тушения пожара и спасение людей на пожарах. Сегодня в рубрике #Служба мы возьмем интервью у Алены Чапановой, радиотелефониста центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения 5 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Добрый день, Алена. Расскажите, как давно Вы работаете диспетчером и почему выбрали эту профессию?

В МЧС России я пришла случайно. С детства я мечтала работать в полиции, ловить преступников и тем самым делать мир лучше. Но так сложились обстоятельства, что я попала в «чрезвычайное ведомство». В 2013 году я устроилась на работу в учебный пункт заведующей канцелярией.

На этой должности я проработала недолго, а в 2014 году в пожарно-спасательной части № 2 мне предложили должность радиотелефониста. И я согласилась, поняла, что это мой шанс. Город Якутск я знала хорошо, что очень важно для данной профессии, так как ты должен знать и понимать, куда ты направляешь пожарные расчеты. Тем более это уже была не гражданская должность, а аттестованная, что подразумевает ношение формы с погонами, о чем я мечтала с детства.

С первых дней мне хотелось вникнуть в каждую мелочь, научиться всему, что знают опытные диспетчера, было безумно интересно. Сейчас, спустя 8 лет работы на этой должности, могу смело сказать, это мое место, я нашла себя. Вообще важно, когда тебе нравится твоя профессия, и работа тебе приносит удовольствие!

Как Ваша семья относится к Вашей работе?

Моя семья относится к моей службе хорошо, с пониманием. Бывает, после сложных смен приходишь домой и валишься с ног, тогда меня никто не беспокоит. Наоборот, дома наступает тишина. Даже младшая дочь, которой всего 6 лет, говорит всем: «Тише, мама спит!».

Какой случай больше всего запомнился?

Я не могу рассказать о каком-то конкретном запоминающемся случае из моего опыта работы, их очень много, и выбрать самый запоминающийся сложно. К людской беде невозможно привыкнуть и каждый раз переживаешь за погорельцев и пожарных. Часто бывают такие случаи, когда граждане, рискуя своей жизнью, начинают спасать свое имущество, вещи, документы из горящего дома или гаража, когда они забывают о том, что все это можно приобрести или восстановить, а свою ЖИЗНЬ не купишь и не вернешь.

Пожар может развиться за доли секунды, и обрезать пути эвакуации, человек может погибнуть на пожаре, если вовремя не покинет помещение. Хочу напомнить людям: вы должны понимать, что в первую очередь нужно спасти себя и своих близких, а только потом задумываться о вещах и документах, которые остались внутри.

Какими качествами должен обладать сотрудник МЧС России?

Думаю, одно из самых важных качеств — это стрессоустойчивость. Огромную роль играют также внимательность, ответственность, уверенность в себе, способность к быстрому установлению контактов с людьми, доброжелательность, терпение, уравновешенность и это самое малое, чем должен обладать сотрудник МЧС России. Неотъемлемыми качествами для диспетчера являются уверенное владение компьютером и постоянное совершенствование своих профессиональных навыков, ведь в наше время без техники невообразима.

Какие дальнейшие планы в работе/жизни?

Когда я поняла, что служба в МЧС России – мое призвание, я поступила в Санкт- Петербургский Университет государственной противопожарной службы МЧС России. Я думаю, что мое образование должно соответствовать моей профессии, и надеюсь, что это поможет мне в будущем для дальнейшего карьерного роста.