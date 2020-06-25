25.06.2020
23:14
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Политика
Алена Атласова: Я голосую за традиционные семейные ценности, за будущее наших детей
Региональный координатор проекта “Крепкая Семья” Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства, народный депутат Якутии Алена Атласова разместила на своем Instagram публикацию о том, как она проголосовала в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
“Проголосовала ЗА стабильное развитие России, как социального государства”, — прокомментировала она.
https://yakut.er.ru/news/2020/6/25/alena-atlasova-ya-golosuyu-za-tradicionnye-semejnye-cennosti-za-budushee-nashih-detej/
Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ЯРО ЕР
#Алена Атласова#Алена Атласова: Я голосую за традиционные семейные ценности#Единая Россия#за будущее наших детей
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