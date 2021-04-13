Алена Атласова встретилась с председателем Лиги отцов Якутии Айхалом Габышевым

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алена Атласова обсудила перспективы дальнейшего сотрудничества с председателем Лиги отцов Якутии Айхалом Габышевым во время рабочей встречи 12 апреля.

Стороны обсудили проблемные вопросы, затрагивающие государственную семейную демографическую политику. Речь шла о популяризации статуса многодетной семьи, профилактике и преодолении семейного неблагополучия, улучшении условий и повышении качества жизни семей.

Кроме того, в ходе встречи Алена Николаевна и Айхал Иванович обменялись мнениями по вопросам и мероприятиям, нацеленным на повышение роли отца в воспитании подрастающего поколения, общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного отцовства, а также для пропаганды трезвого и здорового образа жизни.

Айхал Иванович рассказал о проводимой работе Лиги отцов Якутии, высказал мнение о проблемах демографии в нашей республике. На сегодня общественная организация «Лига отцов Якутии», образованная в августе 2007 года, объединяет более 650 Советов отцов по всей республике. Основными направлениями работы являются укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, пропаганда здорового образа жизни, ответственного отцовства, патриотизма, популяризация статуса многодетной семьи, приобщение детей к спорту, привлечение молодых отцов-активистов к общественной работе, благоустройство населенных пунктов.

Организация оказывает благотворительную помощь несовершеннолетним детям, оставшихся без попечения родителей, многодетным семьям, малообеспеченным, а также гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, одиноким отцам и др. Лига отцов Якутии совместно с органами местного самоуправления, государственной власти республики ведет пропаганду идей многодетности.Ежегодно лига готовит анализ демографической ситуации в республике.

В целях повышения роли отца в семье и обществе, популяризации статуса многодетных семей, в честь Дня отца общественная организация совместно с органами местного самоуправления в марте-апреле 2021 года провела республиканский конкурс «Отец года – 2021». Мероприятие проводилось в три этапа: поселенческий, районный (городской) и финал. В финал вышли 32 лучших отца со всех улусов республики и Якутска. В состав жюри вошли представители Министерства труда и социального развития РС(Я), Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я), Министерства культуры и духовного развития Якутии и общественники.

В рамках встречи с народным депутатом Аленой Атласовой запланирована совместная работа с постоянным комитетом Ил Тумэна по делам семьи и детства в рамках партийного федерального проекта «Крепкая семья».

К примеру, лига предлагает внести предложение в Госдуму РФ по переименованию названия Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей на Комитет Госдумы РФ по вопросам семьи и детей.

Кроме того, в целях реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года, отмечая весомый вклад отцов в социально-экономическое, культурно-историческое и общественно-политическое развитие РФ, Лига отцов Якутии предлагает рассмотреть вопрос установления в Российской Федерации ежегодного праздника – Дня отца.

«Государственная семейная политика предполагает сохранение традиционных семейных ценностей и повышение роли семьи в жизни общества. А традиционные семейные ценности — это, по существу, и есть семья, материнство, отцовство, детство», — сказала председатель постоянного комитета.

Она отметила, что председатель Лиги отцов Якутии Айхал Габышев, который сам является многодетным отцом, вносит существенный вклад в укрепление института семьи, проводя большую общественную работу по пропаганде сохранения традиционных семейных ценностей.

По сообщению Алены Николаевны, по инициативе Айхала Габышева 22-23 апреля в Якутске состоится ІІ Республиканский форум медицинских работников и общественности «Мужское здоровье и долголетие на Севере» под девизом: «Здоровый мужчина – сильная республика!»

Цель форума – эффективная реализация политики формирования здорового образа жизни как важнейшего условия увеличения продолжительности жизни мужчин в Республике Саха (Якутия). В рамках мероприятия будут проведены круглые столы, лекции и семинары для населения, образовательные семинары для практикующих врачей, дебаты в онлайн-режиме, пленарное заседание.

Алена Атласова добавила, что по инициативе постоянного комитета в июле месяце внесены изменения в порядок выдачи удостоверения многодетным семьям республики. С 2021 года удостоверение выдается не только матери, но и отцу многодетной семьи, а также продлен срок действия удостоверения для семей с детьми от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях. Если ранее таким семьям приходилось продлевать срок действия удостоверения каждые полгода, то теперь достаточно одного раза в год.

«Когда мы готовили законопроект о статусе многодетной семьи в 2019 году, собирали общественников и слушали мнение всех приглашенных. По итогам состоявшего круглого стола о проблемах многодетных семей в проект резолюции было включено предложение Айхала Габышева о пересмотре вопроса выдачи удостоверения многодетной семьи только матерям», — отметила парламентарий.

Вместе с тем Алена Николаевна сообщила, что сегодня подготовлен законопроект, поддерживающий супругов, проживших в зарегистрированном браке 50 и более лет. Законопроект будет способствовать общественному признанию роли семьи, стабильных семейных отношений, пропаганде традиционных семейных ценностей для подрастающего поколения, профилактики преодоления семейного неблагополучия.

В завершение встречи председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства отметила, что парламент готов работать вместе с Лигой отцов Якутии для дальнейшего совершенствования законодательства в области защиты прав семьи, материнства, отцовства и детства. В нашей республике государственная семейная политика является самым основным направлением социальной политики.