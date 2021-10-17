В преддверии Дня матери в Республике Саха (Якутия) председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства Алена Атласова дала интервью пресс-службе Ил Тумэна.

Отметим, республиканский День матери совпал с празднованием Дня отца в Российской Федерации. В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей глава государства в 2021 году установил День отца в третье воскресенье октября. В нашей республике День отца отмечается с 1999 года.

Как считает парламентарий, политика государства должна способствовать укреплению традиционных семейных ценностей. «Это поднимает статус семей, и это то, что принято в Конституции РФ и РС(Я)», – сказала Алена Атласова.

Вопросы семьи, материнства и детства составляют основу социальной политики в республике. В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принимаются законы, направленные на укрепление института семьи, улучшения материального положения.

«Мы встречаем этот праздник в тот момент, когда идет рассмотрение проекта республиканского закона «О государственном бюджете РС(Я) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В нем поддержано предложение постоянного комитета о необходимости индексации размера республиканского материнского капитала «Семья», озвученного мною на XXVІІ пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я)», — сказала председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алена Атласова.

По ее сообщению, в проекте закона предусмотрена индексация размера республиканского материнского капитала «Семья» на прогнозный показатель индекса потребительских цен по Республике Саха (Якутия) на 2022 года к декабрю предыдущего года в размере 3,4% и, соответственно, с 1 января 2022 года размер РМК «Семья» составит 144 467,0 рублей вместо нынешних 139 716,68 рублей.

Она также отметила, что индексация РМК «Семья» не производилась с 2017 года. Парламентарий выразила уверенность, что данная мера послужит реальной поддержкой для многодетных семей и будет способствовать созданию благоприятных условий для роста рождаемости.

Алена Николаевна поблагодарила главу Якутии Айсена Николаева за поддержку инициативы, правительство – за проделанную совместную работу.

Председатель постоянного комитета также добавила, что комитет работает над расширением применения материнского капитала. «Моя инициатива была касательно того, что если ребенок болеет, то на лечение и оказание высокотехнологической помощи можно было использовать материнский капитал на проезд. Весной этого года парламентом республики был принят закон о применении и расширении материнского капитала, который будет актуален для многодетных семей», — подчеркнула Алена Николаевна.

Депутат отметила, что на днях порядок был утвержден распоряжением Правительства Якутии. Так, многодетные семьи могут использовать свой материнский капитал на проведение инженерной коммуникации для газификации, электрификации, водоснабжения земельного участка.

«Это очень актуально для многодетных семей. Теперь средства материнского капитала предусматривают направление на строительство (реконструкцию) жилого дома на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства», — сказала парламентарий.

За два года у комитета есть реальные результаты. На сегодняшний день постоянным комитетом внесено на рассмотрение Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и принято 30 законов Республики Саха (Якутия).

Среди которых есть законы, инициированные народными депутатами Республики Саха (Якутия), улучшающие положение семей с детьми в Республике Саха (Якутия):

— Закон «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)», включающий в состав многодетной семьи детей от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме либо проходящих военную службу по призыву;

— Закон «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для нагревания табака на территории РС (Я)», устанавливающий ограничение продажи детям электронных сигарет и вейпов;

— Закон «О внесении изменения в статью 6 Закона РС (Я) «О республиканском материнском капитале «Семья», расширяющий перечень направлений для использования средств республиканского маткапитала «Семья» таким направлением, как оплата проезда ребенка и сопровождающего лица к месту лечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно;

— Закон «О внесении изменения в статью 6 Закона РС (Я) «О республиканском материнском капитале «Семья», позволяющий приобретать оборудование, подводить и подключать инженерные коммуникации (газификация, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) к индивидуальному жилому дому за счет средств республиканского материнского капитала «Семья» вне зависимости от того, получен земельный участок бесплатно или приобретен самостоятельно.

Ежегодно при рассмотрении комитетом проектов законов о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на соответствующий год, на особом контроле комитета традиционно находятся следующие вопросы:

— обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям;

— предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям с 5 и более детьми;

— обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Эти вопросы имеют долгую предысторию, именно по этим трем направлениям в комитет поступает наибольшее число обращений. До создания отдельного комитета финансированию этих направлений не уделялось должного внимания, в результате чего люди годами ждали своей очереди», — сказала Алена Атласова.

Кроме того, она отметила, что с момента создания профильного комитета в 2019 году в бюджете республики впервые было предусмотрено 400 миллионов рублей на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (из которых муниципалитетами было освоено, к сожалению, всего 230 миллионов рублей), в 2020 году на эти цели выделено 203 миллиона рублей, в 2021 году — почти 141 миллион рублей. В рамках данного финансирования обеспечено разными видами инфраструктуры 4 300 земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Средства на 2022 год должны быть предусмотрены при рассмотрении закона о бюджете в рамках второго чтения в ноябре месяце, народными депутатами проводится соответствующая работа по данному направлению во взаимодействии с Правительством республики. На сегодняшний день общая потребность республики в средствах на обустройство зон индивидуальной жилой застройки составляет порядка 4 миллиардов рублей.

По результатам деятельности комитета и при поддержке главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в 2019 и 2020 году выделено по 350 миллионов рублей на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям с 5 и более детьми, в 2021 году – 200 миллионов рублей. В рамках данного финансирования в 2019 году получили социальные выплаты 117 семей, в 2020 году – 116 семей, в 2021 году – 56 семей. По проекту закона о бюджете на 2022 год на данные цели также предусмотрено 200 миллионов рублей. По состоянию на 1 января 2021 года в Республиканском реестре семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, состоит 1 815 семей.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алена Атласова сказала, что каждый год совместными усилиями народных депутатов и правительства республики, под контролем Прокуратуры республики проводится работа по сокращению очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилого помещения. В 2019 году на эти цели был выделен 1 миллиард 305 миллионов рублей, в 2020 – 637 миллионов рублей, в 2021 году — почти 623 миллиона рублей. В 2019 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 645 жилых помещений, в 2020 году – 251 жилое помещение, в 2021 планируется заключение муниципальных контрактов на приобретение 714 жилых помещений. По проекту закона о бюджете на 2022 год планируется финансирование в размере 1 миллиард 184 миллиона 717 тысяч рублей для обеспечения жильем 484 детей-сирот. На начало 2021 года численность детей-сирот, состоящих на учете на обеспечение жилыми помещениями в республике, составляет 2133 человека.

На ближайшем пленарном заседании Ил Тумэна народными депутатами будет рассмотрен проект закона, внесенный главой Республики Саха (Якутия), предусматривающий возможность получения детьми-сиротами жилищных сертификатов, которые они смогут самостоятельно использовать на приобретение жилья, добавив иные имеющиеся у них средства, такие как федеральный материнский капитал, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, республиканский материнский капитал «Семья» при рождении третьего ребенка. Принятие закона также послужит инструментом для сокращения численности детей-сирот, состоящих на учете, считает народный депутат.

Правительством принимаются решения, рекомендованные в итоговых документах круглых столов, проведенных комитетом. Так, в июне 2020 года был принят республиканский закон об увеличении базового размера средств для расчета ежемесячного денежного вознаграждения приемного родителя, а также его ежегодной индексации с 1 января 2021 года. Такая индексация произведена впервые с 2006 года.

Также в соответствии с рекомендациями круглого стола в июле текущего года внесены изменения в порядок выдачи удостоверения многодетным семьям республики, в соответствии с которыми в удостоверении указывается не только имя матери, но также имя отца многодетной семьи.

«По нашему мнению, данное нововведение способствует повышению статуса главы многодетной семьи», — считает парламентарий.

Алена Николаевна также отметила, что в результате работы, проводимой профильным комитетом с 2019 года во взаимодействии с Налоговой комиссией при Правительстве Республики Саха (Якутия), в 2020 году Главой республики внесены изменения в республиканский закон о налоговой политике, в соответствии с которыми многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство.

«Отмечу, что в первоначальной редакции предлагалось освободить от транспортного налога автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, но в рамках второго чтения народным депутатам удалось снять данное ограничение», — сказала председатель постоянного комитета.

Более того, весной 2020 года, в связи с напряженной ситуацией, сложившейся из-за пандемии, комитет инициировал ряд вопросов, касающихся поддержки семей с детьми. Так, предложение комитета о единовременной выплате выпускникам школ 2020 года было поддержано Главой республики А.С. Николаевым, в результате чего около 8000 выпускников школ республики получили единовременную выплату в размере 5000 рублей. В целом, размер выплат составил более 40 миллионов рублей.

По Всероссийской переписи населения Алена Николаевна отметила важность проведения данного мероприятия: «Действительно, перепись проходит ровно через 10 лет после переписи 2010 года. Из-за распространения COVID-19 сроки переписи несколько раз сдвигались. По результатам переписи мы увидим реальную картину всей демографической политики нашей республики: какие меры идут, как они влияют на население, как живут сегодня многодетные семьи. Мы увидим, в каком районе больше всего проживают многодетные семьи».

Она призвала всех матерей и отцов принять активное участие в переписи населения, чтобы увидеть достоверную информацию и использовать данные в дальнейшей работе. «Это важно для стратегического развития нашей республики», — резюмировала народный депутат Якутии Алена Атласова.