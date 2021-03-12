Алена Атласова: В своей работе мы держим на контроле проблемные направления

Алена Атласова осенью 2018 года была избрана народным депутатом РС (Я) от Центрального одномандатного округа № 4, и вот уже в течение двух с половиной лет возглавляет постоянный комитет Госcобрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства. Основная деятельность комитета – законопроектная деятельность по вопросам семьи и детства, в том числе участие в рассмотрении проекта закона о бюджете республики в рамках вопросов ведения комитета, проведение мероприятий по вопросам семьи и детей. Кроме этого, она является координатором партпроекта Единой России «Крепкая семья».

— На днях состоялся отчет депутатов от Центрального округа, в котором вы отчитались о своей работе перед избирателями. Отчет был тандемный – вместе с депутатом Якутской городской Думы Леной Афанасьевой. Но нам хотелось бы остановиться на вашей деятельности чуть подробнее. За время вашей работы в качестве народного депутата вы стали инициатором 15 принятых законов и соавтором 16 законов республики…

— Да, 15 законов приняты по вопросам основной деятельности нашего постоянного комитета, 16 законов – совместно с коллегами из постоянных комитетов по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости и комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и общественных организаций, членом которых являюсь помимо основной деятельности. Кроме этого, нашим комитетом было рассмотрено 8 проектов законов Якутии, внесенных главой и правительством республики.

— Что вы можете сказать о законах, улучшающих положение семей с детьми, принятых по вашей инициативе?

— Это Закон «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)», включающий в состав многодетной семьи детей от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме либо проходящих военную службу по призыву (принят в 2019 году). Закон «О внесении изменения «О республиканском материнском капитале «Семья», расширяющий перечень направлений для использования средств республиканского маткапитала «Семья» таким направлением, как оплата проезда ребенка и сопровождающего лица к месту лечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно (принят в 2019 году). Закон «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для нагревания табака на территории РС (Я)», устанавливающий ограничение продажи детям электронных сигарет и вейпов (принят в 2020 году). В этом году на первой сессии был принят Закон «О внесении изменения в статью 22 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)», предоставляющий родственникам пациентов медицинских организаций посещать пациента при проведении интенсивной терапии и реанимационных мероприятий в соответствии с требованиями, установленными министерством здравоохранения Российской Федерации.

— Какие проблемные направления находятся на особом контроле комитета?

— На особом контроле комитета – финансирование тех проблемных направлений, которые имеют наибольшее количество обращений. Во-первых, это обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Во-вторых, предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям с 5 и более детьми. И в-третьих – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Минувший год был сложным из-за пандемии коронавирусной инфекции, и он оказал неблагоприятное влияние на благосостояние всех семей республики. Какая работа проводилась для того, чтобы помочь семьям с детьми?

— С первых дней пандемии началась работа по разработке ряда мер в области социальной сферы. При взаимодействии с правительством республики и Окружной администрацией города Якутска была проведена работа, направленная на мониторинг обеспеченности детей из малоимущих семей необходимой техникой для перехода на дистанционное обучение и установление цифрового равенства учащихся. В апреле 2020 года в адрес правительства республики, главы республики Айсена Николаева был направлен ряд предложений о государственной поддержке семей с детьми в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

— Какие из предложений получили поддержку?

— Главой республики поддержано, во-первых, предложение комитета о единовременной выплате выпускникам школ 2020 года – выплату в размере 5000 рублей получили 8153 выпускника. Во-вторых, в ноябре прошлого года главой республики внесены изменения в республиканский закон о налоговой политике, в соответствии с которым многодетные семьи были освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство. В рамках второго чтения поправками народных депутатов было снято ограничение о распространении налоговой льготы на автомобили мощностью до 200 лошадиных сил. В июле по инициативе постоянного комитета внесены изменения в порядок выдачи удостоверения многодетным семьям республики. Теперь в удостоверении не только имя матери, но и отца многодетной семьи, а также продлен срок действия удостоверения для семей с детьми от 18 до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях. Если ранее таким семьям приходилось продлевать срок действия удостоверения каждые полгода, то теперь достаточно одного раза в год.

— Отдельным направлением работы народного депутата является работа с избирателями. С какими проблемами к вам обращаются жители республики?

— Если в 2018 году в мой адрес поступило 36 обращений граждан, то в 2019 году – уже 108 обращений. В 2020 – 51. За весь период проведено 11 личных приемов граждан. Основные вопросы – это совершенствование законодательства республики в сфере поддержки прав и интересов многодетных семей, социального обеспечения семей с детьми, просьбы о содействии в обеспечении жильем и выделении земельных участков многодетным семьям и сиротам, о помощи в трудной жизненной ситуации. По всем обращениям даны разъяснения и оказана помощь в рамках имеющихся полномочий. Мы направили ходатайства в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Таким образом, временное жилье получила многодетная мать, семья которой попала в трудную жизненную ситуацию. Был профинансирован проезд к месту лечения и обратно, произведена оплата лекарственных средств, детям с онкологическими заболеваниями были предоставлены бюджетные места на обучение в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования.

Алена Атласова отдельно отметила взаимодействие постоянного комитета с Окружной администрацией города Якутска по вопросам семьи и детства – была поддержана рекомендация, адресованная администрации города по итогам круглого стола «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», проведенного в марте 2019 года в Ил Тумэне. И сегодня школьники из малообеспеченных семей города Якутска освобождены от уплаты проезда на общественном транспорте.