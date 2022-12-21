Алена Атласова приняла участие в фестивале «Читающая семья — читающая Якутия»

Алена Атласова приняла участие в III Республиканском семейном фестивале «Читающая семья — читающая Якутия»

III Республиканский семейный фестиваль «Читающая семья – читающая Якутия» прошел в рамках сетевого проекта библиотек республики «Читаем все» и партийного проекта Партии «Единая Россия» «Крепкая семья», мероприятие было приурочено к Году матери в Республике Саха (Якутия).

В течение недели были проведены культурные и просветительские мероприятия: конкурс читающих семей республики «ЧитайFAM», презентация книги Павла и Евы Егоровых «Якутские первоцветы», интерактивная игра «Загляни в семейный книжный шкаф», семейная квиз-игра «Мама, папа и я — читающая семья», мастер-классы, книжные выставки и встречи со специалистами.

Фестиваль завершился награждением победителей Республиканского онлайн конкурса «ЧитайFAM», для которого участники создавали видеоролики о семейном чтении.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства, координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Алена Атласова поздравила победителей фестиваля:

— «Пусть это замечательное мероприятие станет вдохновением для вашего увлечения. Ведь книга расширяет кругозор, развивает в человеке чувство красоты и понимание к жизни. Желаю всем участникам фестиваля крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия».