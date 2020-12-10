Сегодня завершается Декада личных приемов граждан. За эти 10 дней с якутянами встретились (правда, в удаленном режиме) десятки депутатов, юристов, представителей власти.

Народный депутат Алена АТЛАСОВА, председатель комитета по делам семьи и детства, провела личный прием граждан, во время которого рассмотрела ряд вопросов, в том числе о трудоустройстве, льготах и выплатах для многодетной семьи и обеспечении ребенка с инвалидностью предметами первой необходимости.

Савва Айаалович К. сейчас безработный. Что такое не иметь средств к существованию, особенно в нынешнее время – понимают все. Поэтому в ближайшее время будет направлено ходатайство МБДОУ Детский сад № 1 «Звездочка» г. Якутска о содействии в трудоустройстве в качестве педагога по физической культуре.

У Насэри Ахматуевны А. – другая проблема. Она мать-одиночка, к тому же многодетная. Не получает алиментов и не может устроить малышей в детский сад, так как недавно переехала. Об многом они поговорили с Аленой Николаевной, в том числе и о льготах и выплатах для многодетных семей. Многодетной маме были даны разъяснения.

Лидия Ивановна С. воспитывает ребенка с инвалидностью. Сейчас ребенку необходимы коляска, специальный горшок со спинкой и противопролежневый матрац.

Алена Атласова:

— Не все проблемы можно решить мгновенно, по звонку. Обычно депутату нужно готовить и отправлять массу запросов и ходатайств в различные инстанции, и держать решение вопроса на контроле.