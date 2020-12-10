10.12.2020
11:39
68

Общество

Алена Атласова: Не все проблемы можно решить мгновенно

Сегодня завершается Декада личных приемов граждан. За эти 10 дней с якутянами встретились (правда, в удаленном режиме) десятки депутатов, юристов, представителей власти.

Народный депутат Алена АТЛАСОВА, председатель комитета  по делам семьи и детства, провела личный прием граждан, во время которого рассмотрела ряд вопросов, в том числе о трудоустройстве, льготах и выплатах для многодетной семьи и обеспечении ребенка с инвалидностью предметами первой необходимости.

Савва Айаалович К. сейчас безработный. Что такое не иметь средств к существованию, особенно в нынешнее время – понимают все. Поэтому в ближайшее время будет направлено ходатайство МБДОУ Детский сад № 1 «Звездочка» г. Якутска о содействии в трудоустройстве в качестве педагога по физической культуре.

У Насэри Ахматуевны  А. – другая проблема. Она мать-одиночка, к тому же многодетная. Не получает алиментов и не может устроить малышей в детский сад, так как недавно переехала. Об многом они поговорили с Аленой Николаевной, в том числе и о льготах и выплатах для многодетных семей. Многодетной маме были даны разъяснения.

Лидия Ивановна С. воспитывает ребенка с инвалидностью. Сейчас ребенку необходимы  коляска, специальный горшок со спинкой и противопролежневый матрац.

Алена Атласова:

— Не все проблемы можно решить мгновенно, по звонку. Обычно депутату нужно готовить и отправлять массу запросов и ходатайств в различные инстанции, и держать решение вопроса на контроле.

Что касается многодетной мамы, то будет подготовлено и направлено письмо в Министерство труда и социального развития РС (Я) по льготам и выплатам для многодетных семей, ходатайство в Окружную Администрацию г. Якутска о получении мест в детском саду по месту жительства. Вопрос по ребенку-инвалиду  будем решать совместно с Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по республике, привлечем  Минтруд.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх