Алена Атласова: Нам нужен координирующий орган

Сегодня состоялось заседание координатора партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Крепкая семья» Алены Атласовой на тему «Открытый диалог: Партийные проекты. Их реализация».

Елена Голомарева рассказала о проведенном совместно с координатором по линии образования Феодосией Габышевой мониторинге: был сделан анализ текущей ситуации по выплатам, социальной помощи семьям, правовому полю и бюрократическим моментам: «их не должно быть», — подчеркнула Елена Христофоровна. Должны быть изысканы возможность по созданию мест в учреждениях для детей до 3 лет. «Партия контролирует ситуацию и находится в тесном взаимодействии с улусами и местными отделениями. Так что эта работа постоянно ведется, хотя и не всегда вовремя поступают ответы на запросы, как идет реализация проекта на местах. Всегда нужна обратная связь с муниципалитетами, подключайтесь, активно участвуйте, потому что мы делаем одно общее дело», — подчеркнула Алена Николаевна.

Владимир Чичигинаров сообщил, что проводится большая работа в отстаивании интересов многодетных семей и улучшению их жилищных условий, доступности инфраструктуры, лекарственному обеспечению больных детей, социальным выплатам.

Во время заседания затронули вопрос «семейный», который актуализировался в связи с пандемией: сколько создается новых «ячеек общества» и сколько распадается. Цифры и статистика всегда четко показывают ситуацию.

Феодосия Габышева отметила, что раньше всеми вопросами – в том числе что касается многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – занимался Комитет по делам семьи и детства. «Сегодня же мы поставлены перед тем фактом, что часть забот перекинуто на министерство труда и социальной политики, другая часть – на министерство молодежи и министерство образования. И в этом отношении довольно проблематично вести общую координацию. Феодосия Васильевна заметила, «у семи нянек дитя без глаза», и было бы неплохо создать орган, который бы все координировал.

— Мы знаем, какая большая сила – в общественных организациях. Некоторые из них работают довольно мощно в плане помощи многодетным семьям, но опять таки все упирается в то, что нужен постоянный мониторинг. Раньше этим занимался Институт труда, а сейчас научной структуры, которая бы занималась, допустим, вопросами семьи и демографии, попросту нет. А в принципе, этот вопрос можно было бы где-то аккумулировать. И об этом нужно подумать – хотя бы в ближайшей перспективе. Нам нужна система и хорошая аналитика, и я надеюсь, вы прислушаетесь к моим трем предложениям, — резюмировала Феодосия Васильевна.

Алена Атласова с ней согласилась, отметив, что проблема в отсутствии системы в этом направлении сохраняется не только в Якутии, но и в целом в Российской Федерации:

— Да, у нас нет единого координирующего органа – об этом говорила еще Валентина Матвиенко. Мы, когда работаем, сами это и чувствуем, и понимаем. Если дело касается образования детей – это к министерству образования. Детский спорт – это министерство спорта. Каждый занимается своим делом, а единого координатора нет. Министерству труда и социальных отношений, по словам Валентины Матвиенко, будет приписано еще и «по делам семьи».

Алена Атласова выразила надежду, что эта идея будет принята на вооружение, и этот вопрос будет отрегулирован.