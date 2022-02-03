Алена Атласова: «Единая Россия» внесла важные социальные поправки

Алена Атласова: «Фракция партии внесла важные социальные поправки по защите от списания минимального гарантированного дохода и индексации маткапитала».

Если у человека есть на содержании иждивенцы, защищенная сумма может быть увеличена

Чтобы сохранить минимальный доход в размере прожиточного минимума трудоспособного человека, должнику необходимо написать заявление в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет, на котором будут сохраняться средства. Об этом ER.RU сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Если судебный пристав возбуждает дело о списании средств, в соответствии с законом он будет обязан предупредить человека о том, что у него такое право есть. Разъяснить, что для его реализации нужно указать один счет в одном банке, с которого деньги в объеме гарантированного минимального дохода ежемесячно списываться не будут», — сказал он.

Он напомнил также, что от списания защищен ряд социальных выплат. Причем, их списание может быть только добровольным — по письменному согласию гражданина. В перечень выплат, не подлежащих списанию, вошли все выплаты согласно актам Президента и Правительства, пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.

Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами — инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России.

С инициативой запретить списание соцвыплат за долги выступили представители «Единой России» на встрече с Президентом 22 августа 2021 года. Глава государства поддержал инициативу и поручил внести законодательные изменения. Законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги по кредитам «Единая Россия» внесла в Госдуму в начале сентября. Он был принят нижней палатой парламента 22 декабря 2021 года.

Маткапитал с 1 февраля проиндексирован по уровню фактической инфляции — на 8,4%, а не прогнозной, как было раньше. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 млн семей, сообщила ER.RU вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

«После поручения Президента мы в сжатые сроки внесли соответствующие поправки, в приоритетном порядке законопроект был принят и подписан главой государства. Теперь важно, чтобы помощь до семей дошла в полном объеме, без сбоев и бюрократических препятствий. Мы внимательно будем следить за этим», — сказала она.

В 2021 году при рождении первого ребенка сумма материнского капитала составляла 483,8 тысяч рублей, при рождении второго — 639, 4 тысячи рублей. С 1 февраля на первого ребенка можно будет получить 524,5 тысяч рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что для родителей такая индексация очень важна, а средства можно использовать на улучшение жилищных условий — это основное направление для большинства семей.

Она также напомнила, что получить маткапитал могут женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года, и женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались мерами господдержки. Кроме того, право на маткапитал имеют мужчины, которые усыновили и в одиночку воспитывают второго, третьего и последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2007 года. Также воспользоваться маткапиталом могут женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка с 1 января 2020 года и мужчины, усыновившие и в одиночку воспитывающие ребенка с 1 января 2020 года.

Еще один важный момент – воспользоваться мерой поддержки стало проще.

«Сертификат на маткапитал оформляется маме автоматически в течение пяти рабочих дней. Данные о нем направляются в личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Сертификат можно оформить как в электронном, так и в бумажном виде. Если сертификат не был оформлен автоматически, можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ, либо онлайн на портале Госуслуг», — пояснила Татьяна Буцкая.

Далее, чтобы распорядиться средствами по своему желанию, родители должны обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. На рассмотрение такого заявления отводится не больше десяти рабочих дней (раньше был месяц).

Татьяна Буцкая добавила, что в настоящее время, по данным Счетной палаты, порядка 700 тысяч граждан имеют на счетах остатки средств маткапитала в пределах 25 тысяч рублей.

«Эти средства образуются следующим образом: например, семья решила свой маткапитал потратить на ипотеку. В декабре родители написали заявление в банк, чтобы тот вложил все средства в ипотеку. Наступает новый год, происходит индексация. Однако банк снимает в счет погашения ипотеки первоначально заявленную сумму», — пояснила парламентарий.

Сейчас стоит задача вернуть эти деньги семьям, причем получить их родители должны наличными, заключила она.

Также, по словам Татьяны Буцкой, «Единая Россия» работает над расширением возможностей использования материнского капитала — на получение образования детьми, на оплату частных детских садов. Часть средств нуждающаяся семья может получить в форме ежемесячной выплаты.

«Мы хотим, чтобы у родителей появилась возможность потратить часть денег на ремонт в квартире, но прежде необходимо законодательно определить понятие ремонта», — пояснила депутат.

Алена Атласова, депутат Госсобрания, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по делам семьи и детства, координатор федерального проекта «Крепкая семья»:

— Отрадно, что две такие полезные инициативы в сфере социальной поддержки прошли и получили должную поддержку.

В наше непростое время, когда многие граждане имеют кредиты, очень важно, чтобы государственные выплаты были застрахованы и судебные приставы оставили определенную часть, это прежде всего касается детских пособий, социальные пособии, они должны получать государственную поддержку, чтобы этот минимум был сохранен.

Также благодарявице-спикеру Государственной Думы Российской Федерации, главе комиссии политической партии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анне Кузнецовой, в кратчайшие сроки проведена большая работа, в результате которой был принят законопроект по увеличению материнского капитала.

Несомненно, для семей такая индексация очень важна, данная мера послужит реальной поддержкой для многодетных семей и будет способствовать созданию благоприятных условий для роста рождаемости.

Вопросы семьи, материнства и детства составляют основу социальной политики в нашей республике. В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принимаются законы, направленные на укрепление института семьи, улучшения материального положения.

Тема демографии и нужности господдержки российских семей звучала на пресс-конференции Президента Российской Федерации и в Послании Главы Якутии Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Главой Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым поставлена главная цель – обрести устойчивость во всех сферах жизни, чтобы сберечь народ, сберечь наши ценности в условиях быстро меняющегося мира, чтобы сохранить и преумножить уникальный человеческий капитал. С этой точки зрения 2022 год объявлен Годом матери в Республике Саха (Якутия).

В год матери женщины-матери будут в центре внимания служб занятости, вне зависимости от места проживания, возраста и социального положения, будут предложены новые программы женского здоровья с персонализированным сопровождением, повышение объема финансирования на гранты общественным организациям для реализации проектов в поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, поставлена задача разработать дополнительные механизмы и решить вопрос выплаты на жилье семьям, имеющим пятерых и более детей.

В республике продолжается планомерная системная работа по увеличению регионального материнского капитала.

С 1 февраля 2022 г. увеличен размер регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка. Если у семьи право возникло до 1 января 2020 год, то сейчас сумма капитала будет равна 157 358,40 руб. А если право возникло после 1 января 2020 года, то материнский капитал составит 207 943,23 руб.

Региональный материнский капитал предоставляется с 2019 года гражданам Российской Федерации, проживающим на территории республики не менее трех лет, и получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Выплаты реализуются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» Национального проекта «Демография» в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Одной из мер поддержки многодетных семей является предоставление республиканского материнского капитала «Семья» при рождении третьего ребенка.

В настоящее время институт регионального материнского капитала введен практически во всех субъектах Российской Федерации. В нашей республике данная мера установлена с 2011 года. Народными депутатами проводится работа по расширению перечня направлений для расходования средств материнского капитала.

Так, в 2019 году этот перечень направлений расширен возможностью оплаты проезда ребенка к месту лечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно. В 2021 году в окончательном чтении принят Закон Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О республиканском материнском капитале «Семья», позволяющий направлять средства республиканского материнского капитала «Семья» на приобретение оборудования, подведение и подключение инженерных коммуникаций к индивидуальному жилому дому, вне зависимости от того, получен земельный участок бесплатно или приобретен самостоятельно.

По предложению постоянного комитета по делам семьи и детства с 2022 года размер республиканского материнского капитала «Семья» будет проиндексирован впервые с 2017 года и составит 144 467 рублей вместо 139 716, 68 рублей.

Республиканский материнский капитал – это действенный инструмент поддержки многодетных семей, то есть тех семей, которые вносят самый существенный вклад в демографию республики.

Оформить РМК «Семья» могут граждане, постоянно проживающие на территории Якутии не менее 5 лет на момент подачи заявления: женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2011 года, ранее не воспользовавшиеся правом на получение республиканского материнского капитала «Семья». Отцы, аналогично ситуациям, при РМК на второго ребенка.

Комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства работает над расширением применения материнского капитала. Например, использовать средства республиканского материнского капитала можно на оплату проезда до места лечения. Также многодетные семьи могут использовать свой материнский капитал на проведение инженерной коммуникации для газификации, электрификации, водоснабжения земельного участка, строительство (реконструкцию) жилого дома на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства»,

По рождаемости в 2019 году среди регионов Российской Федерации Республика Саха (Якутия) занимает 7 место, а среди регионов Дальневосточного федерального округа — 1 место.

Данные показатели удалось достичь благодаря взаимодействию парламента и правительства в республике.

Впереди у нас много работы и главное в этом деле – тесное взаимодействие всех уровней и ветвей власти. У всех нас общая цель – благополучие в российских семьях, а значит, благополучие в стране.