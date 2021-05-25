Алена Атласова: Чем больше голосов, тем достовернее результат

Алена Атласова, народный депутат, координатор партийного проекта «Крепкая семья»:

— Вполне естественно, что у каждого жителя Якутии в частности и страны в целом, возникает главный вопрос: кто из кандидатов предварительного голосования, став депутатом Государственной Думы РФ, встанет на защиту интересов каждого конкретного избирателя, родного села или города, региона и страны? Кто принесет больше пользы, станет более эффективно работать?

Это должен быть человек, имеющий большой управленческий или политический опыт, понимающий, как общаться с народом, как принимаемые законы будут влиять на жизнь обычных людей.

Он должен уметь общаться с избирателями и слышать их просьбы, плодотворно работать в команде, сотрудничать с региональными властями и органами местного самоуправления. Тогда и только тогда проблемы жителей найдут своё решение.

Сделать правильный выбор в день голосования на избирательном участке и быть уверенным в своем выборе – довольно сложно. Для этого и существует предварительное голосование, чтобы знать кандидатов в лицо, понимать их цели, и оценить их возможности. И чем больше людей примут в нём участие – тем достовернее будет результат.