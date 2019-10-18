18.10.2019
20:15
28

Спорт

Алена Агафонова выступит на Чемпионате России

Алена Агафонова находится в Перми на Чемпионате России по бодибилдингу и призывает поболеть за себя якутских болельщиков.

Начиная с двух часов по якутскому времени на GETBIG.TV.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3wcTzmIBry/
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