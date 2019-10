Алена Агафонова выступит на Чемпионате России

View this post on Instagram

Ну, что ребятушкиииии Начинаем стряпать лепешки, делать алгыс, кормить лес, реку, жечь конский волос Верю в силу якутского народа💪 завтра выхожу! ⠀ Волнение, трепет Жду выхода и хочу кайфануть как никогда😻🙏🏻 ⠀ Завтра болеем за меня начиная с 14.00 по Якутскому времени. Сайт тот же @getbigtv 🤞