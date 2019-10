Алена Агафонова достойно вышла из неловкой ситуации

View this post on Instagram

Я шла на дефиле королевой, чувствовала по крайне мере себя именно так😍 Я была довольна всем, что происходит вокруг, но новые туфли и не обхоженная набойка сыграли со мной злую или не злую шутку, моя вина,не отрепетировала союз новых туфель и платья🙆‍♀️ ⠀ Считаю, что вышла из ситуации более чем достойно, не растерялась, не затушевалась, собралась и боролась до конца. ⠀ Платье зацепилось за набойку и пока я шла я пыталась ее отцепить, но увы, ткань такая, что надо было отдирать рукой В голое миллион мыслей, я решила просто нагнуться и снять платье с туфли. Иии отправить поцелуй-извинение всем кто сидел в зале — мое театральное прошлое мне помогло. Нас учили — что бы не случилось, делай это с улыбкой, уверенно и тогда, никто ничего не заметит. Нууу этого кочечно было сложно не заметить, но я постаралась. ⠀ Считаю, что выкрутилась достойно, моя первая Россия и вот такой косяк🤣 Зато запомнилась! Я была бы не я, если бы было все хорошо😜 По фото видно, каааак я была уверенна в себе, даже в таком фейле🤞 P.S я могу уже в шапке профиля писать что я топ, могу этим понтоваться?🤣🤪