Алена Агафонова достойно вышла из неловкой ситуации на Чемпионате России и получила путевку на Чемпионат мира.

Во время дефиле на чемпионате России по бодибилдингу платье спортсменки зацепилось за набойку.

«Пока я шла я пыталась ее отцепить, но увы, ткань такая, что надо было отдирать рукой», — рассказывает Алена Агафонова.

К счастью, девушке помогли актерские навыки. Она достойно вышла из ситуации, отцепив платье и послав воздушный поцелуй.

На чемпионате в Перми якутянка стала четвертой в стране и получила путевку на Чемпионат мира, который пройдет в Риге.

Листаем карусель, как это было.