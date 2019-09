Алексею Павлову вручена премия правительства РФ

View this post on Instagram

Алексею Павлову вручена премия Правительства России им. Федора Волкова 23 сентября на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова состоялось торжественное открытие XX Международного Волковского фестиваля, на котором художественному руководителю Театра юного зрителя Якутии, народному артисту Якутии Алексею Павлову была вручена премия имени первого русского профессионального актера Федора Волкова. Награду Алексею Павлову вручил заместитель Министра культуры РФ Павел Степанов. Алексей Павлов вышел на сцену в национальном якутском костюме. "Я очень счастлив в год театра получить очень престижную премию имени первого русского профессионального актера первого русского профессионального театра — Федора Волкова. Да здравствует Волковский фестиваль!", — сказал Павлов. Заместитель министра культуры России поздравил и других лауреатов премии Правительства РФ имени Федора Волкова. В этом году ее удостоены также Пермский государственный академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Отметим, что Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова — первый русский театр, в этом году открыл свой 270-й сезон. В этом году учреждению присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. За семь дней фестиваля зрителям будет показано десять работ коллективов из Эстонии, Франции, России. Свои постановки представят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Воронежа, Барнаула, Республики Саха (Якутия). Министерство культуры и духовного развития Якутии поздравляет мастера с наградой! Новых творческих побед! Браво!