Алексею Павлову присуждена театральная премия Правительства России имени Федора Волкова

Художественному руководителю Театра юного зрителя Алексею Павлову в Год театра присуждена премия Правительства Российской Федерации им. Федора Волкова. Ежегодно присуждается не больше трех таких премий. Народному артисту республики премию вручат во время Волковского фестиваля в сентябре.

Решение коллегии Министерства культуры РФ о присуждении Алексею Павлову премии имени основателя русского театра Федора Волкова вышло еще 3 июля за подписью министра культуры РФ Владимира Мединского.

Ежегодно региональным театрам и творческим работникам за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации присуждается не более трех таких премий. В этом году премия присуждена двум театрам: Пермскому государственному академическому театру оперы и балета имени П.И. Чайковского и Новосибирскому городскому драмтеатру под руководством Сергея Афанасьева. Персональная премия присуждена только Алексею Прокопьевичу Павлову. Каждая награда включает в себя бронзовую статуэтку Федора Волкова, почетный диплом и денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб.

Худруку якутского ТЮЗа премия будет вручена во время юбилейного XX-го Международного Волковского театрального фестиваля, который пройдет с 14 по 24 сентября в Ярославле. В рамках фестиваля 23 сентября здесь выступит и Театр юного зрителя со спектаклем «Король Беранже» Эжена Ионеско в постановке Карла Сергучева, где Алексей Прокопьевич играет главную роль.

«Коллектив театра очень рад за своего художественного руководителя Алексея Прокопьевича Павлова — заслуженного работника культуры РФ, народного артиста РС(Я) и вдвойне, за то, что он удостоился этой высокой профессиональной престижной награды в самый знаменательный год для театрального общества, в Год театра в Российской Федерации», — сообщает Театр юного зрителя.

Премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России учреждена Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1445. В целях поощрения творческих работников театров и театральных организаций РФ.