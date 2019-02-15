Алексей Стручков посетил производственный цех намского СХПК

В рамках рабочей командировки в Намский улус 14 февраля первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Стручков посетил производственный цех СХПК «Эрэл», оценил производственные мощности, пообщался с работниками и ознакомился с дальнейшими планами агропромышленного предприятия.

Директор СХПК «Эрэл» Ньургун Гуляев рассказал, что предприятие занимается заготовкой и переработкой сельхозпродукции, закупом молока, мяса, картофеля, овощей и дикоросов.

По переработке молока СХПК «Эрэл» представляет районную заготовительную сеть, которая ведет свою деятельность на протяжении более 10 лет. На территории Намского улуса на сегодняшний день работают 10 маслоцехов, 9 молокоприемных пунктов и 1 молочный завод в с. Намцы. Налажен выпуск сливочного масла и цельномолочной продукции, имеется комбинат по производству продукции животноводства, убойный цех мощностью 10 голов в смену, овощехранилище на 1000 тонн.

«Введен в работу цех по переработке мяса с производственной мощностью 0,3 тонны в смену при комбинате питания. Создано 7 новых рабочих мест, имеется свой фирменный магазин. Цех производит полуфабрикаты из мяса: котлеты, фрикадельки, тефтели, пельмени ручной лепки. Например, за одну смену мы в среднем производим 30-40 кг пельменей», — рассказал Ньургун Гуляев.

По итогам посещения производственного цеха СХПК «Эрэл» Алексей Стручков положительно оценил деятельность агропромышленного предприятия и отметил, что Намский улус является одним из крупных сельскохозяйственных районов в центральной агломерации республики. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Эрэл» сегодня входит в число лучших перерабатывающих предприятий республики, которая обеспечивает свежей цельномолочной и мясной продукцией не только жителей Намского улуса, но и города Якутска.