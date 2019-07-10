Алексей Колодезников провел совещание

10 июля первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи с главой Верхоянского района Гаврилом ЧИРИКОВЫМ по ситуации с природными пожарами на территории Верхоянского района.
По состоянию на 10 июля на территории района сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. В ходе совещания стороны обсудили вопросы тушения пожаров, обеспечения сил и средств необходимыми средствами, питанием, ГСМ.
Принято решение о направлении дополнительной группировки сил и средств для стабилизации обстановки.
Ответственным органам государственной власти вице-премьер Алексей Колодезников поручил ускорить работу по компенсации затрат на привлечение мобилизованного населения.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).