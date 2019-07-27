Алексей Колодезников проконтролировал ремонт дорог в Якутске

Первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников 26 июля проверил исполнение Национальной программы «Безопасные и качественные дороги» в городе Якутске. Он отметил, что осмотр объектов происходит еженедельно.

«Сегодня уделили особое внимание работе ресурсноснабжающих организаций — они должны завершить свои объемы по переносу сетей до начала основных дорожных работ», — рассказал Алексей Колодезников.

По улице Жорницкого компания «Сахатранснефтегаз» завершила работы в более ранние сроки. Перенос сетей на улице Петра Алексеева также выполняется с опережением на одну неделю. На Хатын Юряхском шоссе проводятся подготовительные мероприятия и завозятся материалы, а на улице Пилотов завершены подготовительные и геодезические разбивочные работы.

Напомним, что в рамках исполнения национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Якутске будет отремонтировано более 25 км дорожного покрытия, сумма выделенных средств превышает 1,5 млрд рублей.